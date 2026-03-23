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La trampa de RAND: cómo EEUU diseñó el colapso de Rusia y terminó cayendo en su propio guión

La trampa de RAND: cómo EEUU diseñó el colapso de Rusia y terminó cayendo en su propio guión

En 2019, la RAND Corporation —el think tank fundado durante la Guerra Fría para diseñar la estrategia global de Washington— publicó un informe titulado “Extending Russia: Competing from Advantageous Ground”. Su premisa era sencilla: Rusia es un adversario con recursos limitados. Si conseguimos forzarla a gastar más de lo que puede sostener, abriendo frentes simultáneos en distintos dominios, el sistema acabará quebrándose desde dentro.

| etiquetas: eeuu , rand , rusia , recursos , guerra , imperialismo , sobreextensión
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9 comentarios
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Supercinexin #2 Supercinexin
Los mismos gilipollas que llevan desde la Guerra Fría planeando la dominación mundial y creyéndose sus propios delirios. Los genocidios, catástrofes humanitarias, guerras, conflictos y atrocidades que han causado están siempre en lo más alto de la historia de las matanzas humanas. Y lo peor es que en Occidente lo hemos normalizado porque no sólo su propio pueblo sino también todos los demás hemos aprendido desde chiquitines a convivir con esa narrativa de que si no es blanco y protestante, hay…   » ver todo el comentario
8 K 122
MiguelDeUnamano #3 MiguelDeUnamano
#2 en Occidente lo hemos normalizado

Hay mucho débil mental que se ha tragado la propaganda hollywoodiense y mucho malnacido al que no le importa sumir su propio país en el caos con tal de garantizar los intereses de EEUU.
5 K 80
Nube_Gris #1 Nube_Gris
A China intentaron hacerle lo mismo, pero ellos son más aplicados, entendieron mejor las normas del capitalismo y son infinitamente menos corruptos. El resultado es que ellos sí que han tenido dinero para las 2 cosas: para desarrollar tecnología militar y armarse y para acometer medidas sociales y desarrollar el país.

Y como un adversario les ha ganado en su propio juego usando sus propias reglas ahora no se vale.
4 K 50
#7 tierramar
Parece que el plande EEUU es destruirlo todo menos la vidorra de los ricos riquismos que gobiernan: atacar Rusia, destruir Europa, lso países dle Golfo Persico, mantener a los píases latino americanos bajo su bota sin que puedan desarrollarse,... Y también destruyen a su propia población: empleando millones en guerras a los que envían a los hijos de los no-ricos en lugar de en sanidad publica, ...
1 K 23
#5 luckyy
La guerra fría también fue provocada y diseñada por los anglosajónes mientras nos decian lo malos que eran los rusos
1 K 23
#8 tierramar
#5 Y cuando pudieron crear un enemigo único: el comunismo, manipularon al mundo facilmente. Pero ahora, con los BRICKs, China no lo tienen tan fácil, es más difícil endemoniar a naciones diferentes.
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#6 tierramar *
La guerra de Ucrania es un paso dentro del plan de invasión a Rusia; y la guerra de Irán también se encuadra en otro plan: www.meneame.net/m/actualidad/avecina-cambio-historico-andreas-mylaeus En la legendaria entrevista que el general de cuatro estrellas Wesley Clark concedió a Democracy Now! en 2007, en la que Irán figuraba como el séptimo país de la lista de naciones de la región mediterránea que debían ser destruidas. Clark afirmó que, inmediatamente después del ataque al World…   » ver todo el comentario
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#9 Cincocuatrotres
A mi me faltan neuronas para comprender todas las posibles interacciones de estos planes a futuro de la OTAN, hasta donde llego veo que practicamente todas las guerras que se han puesto en marcha en los últimos 30 años las emprende el mismo o los mismos con diversos pagafantas alrededor, guerra de Ucrania incluida, es impepinable este documento, a ver cuanto tardan los tontones en aparecer o no tan tontones y resultan que cobran por defender lo imposible. Muy buen artículo que explica a nivel global lo que está pasando y que los medios de comunicación obvian y prefieren dar la version de Zumosol.
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devilinside #4 devilinside
Probablemente lo que RAND no pudo prever es a alguien como el Naranjután en el poder en USA. Eso desafía cualquier estrategia teórica
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menéame