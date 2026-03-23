La trampa de RAND: cómo EEUU diseñó el colapso de Rusia y terminó cayendo en su propio guión

En 2019, la RAND Corporation —el think tank fundado durante la Guerra Fría para diseñar la estrategia global de Washington— publicó un informe titulado “Extending Russia: Competing from Advantageous Ground”. Su premisa era sencilla: Rusia es un adversario con recursos limitados. Si conseguimos forzarla a gastar más de lo que puede sostener, abriendo frentes simultáneos en distintos dominios, el sistema acabará quebrándose desde dentro.
| etiquetas: eeuu , rand , rusia , recursos , guerra , imperialismo , sobreextensión
Hay mucho débil mental que se ha tragado la propaganda hollywoodiense y mucho malnacido al que no le importa sumir su propio país en el caos con tal de garantizar los intereses de EEUU.
Y como un adversario les ha ganado en su propio juego usando sus propias reglas ahora no se vale.