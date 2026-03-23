La trampa de RAND: cómo EEUU diseñó el colapso de Rusia y terminó cayendo en su propio guión

En 2019, la RAND Corporation —el think tank fundado durante la Guerra Fría para diseñar la estrategia global de Washington— publicó un informe titulado “Extending Russia: Competing from Advantageous Ground”. Su premisa era sencilla: Rusia es un adversario con recursos limitados. Si conseguimos forzarla a gastar más de lo que puede sostener, abriendo frentes simultáneos en distintos dominios, el sistema acabará quebrándose desde dentro.