La 'trampa española' que atrapa a una economía de América que lo tenía todo para llegar a lo más alto (México)  

Nulo crecimiento de la productividad, un tejido empresarial formado por pequeñas compañías poco competitivas, una economía sumergida potente, un sistema educativo mediocre en el mejor de los casos, un crecimiento del PIB mucho más extensivo que intensivo y que depende casi totalmente del aumento de la población y de factores de producción... parecería que estamos hablando de España y encajaría perfectamente, pero lo cierto es que se trata de un país que está a miles de kilómetros, aunque es cierto que guarda una estrecha relación con España.