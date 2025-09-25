La trampa de “los dos Estados “ para Palestina

Ante el creciente rechazo mundial a la barbarie del ente sionista contra el pueblo palestino, genocidio por medio, y frente a la «palestinización del mundo», hace un tiempo que al Imperio Occidental se le ha ocurrido la “solución” de los “dos Estados” para intentar legitimar a toda costa la ocupación de Palestina y el apartheid ejercidos por el ente sionista. Lo peor de todo es que es un proyecto ‘comprado’ por la dupla chino-rusa, una vez más a remolque de las estrategias del Imperio [...]