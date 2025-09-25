edición general
La trampa de “los dos Estados “ para Palestina

La trampa de “los dos Estados “ para Palestina

Ante el creciente rechazo mundial a la barbarie del ente sionista contra el pueblo palestino, genocidio por medio, y frente a la «palestinización del mundo», hace un tiempo que al Imperio Occidental se le ha ocurrido la “solución” de los “dos Estados” para intentar legitimar a toda costa la ocupación de Palestina y el apartheid ejercidos por el ente sionista. Lo peor de todo es que es un proyecto ‘comprado’ por la dupla chino-rusa, una vez más a remolque de las estrategias del Imperio [...]

sotillo #1 sotillo
No se si será una trampa pero que se llevan años intentando que no saliera y que ahora salga adelante les ha jodido mucho a los genocidas
miliki28 #3 miliki28
#1 En principio no ha salido nada, sólo son declaraciones de intenciones de estados que no van a hacer nada.
Les ha jodido a los sionistas que sus aliados le den una regañina, pero de momento sólo es eso...
sotillo #8 sotillo
#3 Los huracanes empiezan por una nube y se están juntando muchas y por demasiados frentes, ya veremos
Priorat #10 Priorat
#1 Sí esa es la pregunta. Si es tan malo, ¿por qué a Israel no le gusta?
cromax #6 cromax
Vale muy bien ¿Y? Pues claro que es casi imposible que los palestinos lleguen a buen puerto, pero la alternativa de los dos estados es, al menos, un flotador al que agarrarse. El problema es que los palestinos están presos de su propio territorio y tienen enfrente a un enemigo absolutamente despiadado que cuenta con todo y ellos tienen un ejército de cuchufleta y muy poco apoyo real.
También pasan desapercibidos (hablando de geopolítica) hechos como que EEUU riega con una auténtica lluvia de millones a países como Egipto o Jordania para asegurarse de que se estén quietitos en la mata. O que los saudíes o los diversos sátrapas de la zona están muy tranquilos viendo la masacre sin mover un dedo.
ElenaCoures1 #7 ElenaCoures1
#6 ¿Y cuantos millones se están inviertendo en eso de regar a Egipto o Jordania? ¿Alguna idea?
Quiero echar unas cuentas a ver
#11 Tecar
Esto es como el que te roba la cartera a punta de navaja y como tiene buen rollo te devuelve el DNI.
Rodrygo_Goes #2 Rodrygo_Goes
A ver, uno como mucho ya seamos claros. Si verdaderamente Trump puede proteger Cisjordania que lo dudo.
#4 Cuchifrito
#2 :shit: Los dos estados se refieren a Israel y Palestina, no a Gaza y Cisjordania...
Rodrygo_Goes #5 Rodrygo_Goes
#4 Gaza no es factible, lo siento mucho si tenías esa esperanza.
