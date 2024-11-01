La trampa del 2%: por qué España gasta más en defensa pero no es necesariamente más segura

El problema del gasto en defensa no es el 2% de inversión, sino "creer que el porcentaje equivale a estrategia". Este análisis de los expertos en defensa Guillem Colom Piella y Alberto Bueno expone cómo la prioridad industrial eclipsa la operatividad militar real. Sin una revisión estratégica que conecte medios y fines, el país arriesga una modernización hueca, diseñada por inercia burocrática y retornos económicos en lugar de por una definición clara de sus amenazas.