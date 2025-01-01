Las traineras, el fenómeno deportivo, social y tradicional de cada verano en la costa vasca

En el pueblo costero de Orio, Gipuzkoa, las gaviotas sobrevuelan los barcos; en las calles, los oriotarras hablan del resultado que los ‘aguiluchos’, su trainera, obtuvieron el pasado fin de semana. En la costa vizcaína y guipuzcoana, el remo no solo es el deporte rey del verano, sino un fenómeno social, cultural y económico. Se televisa y tuitea, y cuando llegue la bandera de La Concha, será un acontecimiento social. De faena marinera a espectáculo deportivo en categoría masculina y femenina, moviliza en las banderas a miles de personas.