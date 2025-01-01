edición general
3 meneos
19 clics
Las traineras, el fenómeno deportivo, social y tradicional de cada verano en la costa vasca

Las traineras, el fenómeno deportivo, social y tradicional de cada verano en la costa vasca

En el pueblo costero de Orio, Gipuzkoa, las gaviotas sobrevuelan los barcos; en las calles, los oriotarras hablan del resultado que los ‘aguiluchos’, su trainera, obtuvieron el pasado fin de semana. En la costa vizcaína y guipuzcoana, el remo no solo es el deporte rey del verano, sino un fenómeno social, cultural y económico. Se televisa y tuitea, y cuando llegue la bandera de La Concha, será un acontecimiento social. De faena marinera a espectáculo deportivo en categoría masculina y femenina, moviliza en las banderas a miles de personas.

| etiquetas: país vasco , euskadi , cantábrico , costa , trainera , remo , orio , bogador , remero
2 1 0 K 34 cultura
6 comentarios
2 1 0 K 34 cultura
MoñecoTeDrapo #1 MoñecoTeDrapo
¿Trainera? Estos anglicismos ya se pasan de la raya. Se dice "entrenadora" :shit: :troll:
1 K 14
flyingclown #5 flyingclown
No te olvides del futbol.
0 K 9
#6 Agrimensor
#4 seguro que muchos lo chapurrean y algunos hasta lo hablarán medio bien
0 K 7
alcama #2 alcama
Copian la bandera de Reino Unido.
Copian la regatas de las universidades británicas

En fin ...
0 K 6
#3 Agrimensor
#2 por eso las regatas de traineras se hacen en rios.
0 K 7
alcama #4 alcama
#3 No me digas? Y a que tampoco hablan en inglés?
0 K 6

menéame