Train World inaugura una exposición sobre la historia de SNCB bajo la ocupación alemana [ENG]

Train World, el museo de SNCB, ha inaugurado la exposición “Ferrocarriles belgas bajo ocupación: entre la colaboración y la resistencia”, arrojando luz sobre un capítulo oscuro en la historia del operador ferroviario belga. La iniciativa, dice SNCB, tiene como objetivo garantizar que el papel de la compañía en tiempos de guerra nunca se olvide. La exposición lleva a los visitantes a través de la historia de los ferrocarriles belgas desde justo antes de la invasión de la Alemania nazi hasta su capitulación en 1945.