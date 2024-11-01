·
Trailer oficial de The Mandalorian and Grogu
Trailer oficial de la pelicula "The Mandalorian and Grogu", con fecha prevista de estreno el 22 de mayo de 2026.
mandalorian
grogu
disney
película
#1
sliana
Tenemos ya porra sobre la cantidad de escenas de Pedro Pascal en las que no es el quien aparece? La última temporada dejo el listón muy alto
#2
Eukherio
#1
Yo creo que esta la hace entera, o casi. Son muchas horas menos que una temporada, y no tiene muchas más superproducciones en el horizonte.
