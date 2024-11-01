edición general
Trailer oficial de The Mandalorian and Grogu  

Trailer oficial de la pelicula "The Mandalorian and Grogu", con fecha prevista de estreno el 22 de mayo de 2026.

#1 sliana
Tenemos ya porra sobre la cantidad de escenas de Pedro Pascal en las que no es el quien aparece? La última temporada dejo el listón muy alto
#2 Eukherio
#1 Yo creo que esta la hace entera, o casi. Son muchas horas menos que una temporada, y no tiene muchas más superproducciones en el horizonte.
