Tráiler Flash: Fallout, segunda temporada  

Si bien imaginé que el tráiler para la segunda temporada de Fallout era inminente, también creí que esperarían hasta después del inicio de la Gamescom 2025 para publicarlo… pero hoy me encanta estar equivocado: ¡No sé por dónde empezar! El simple hecho de ver un Giddyup Buttercup me hizo poner pausa y regresar al principio tres veces. Securitrons (Victor, para ser precisos), la Legión, Mr. House, las fuerzas de la Brotherhood que se ven formidables, Radscorpions, y al final… el verdadero rey del desierto. ¡17 de diciembre!