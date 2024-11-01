"Traición, engaño y ambición desenfrenada": por qué Elon Musk y Sam Altman pasaron de ser amigos a enfrentarse en los tribunales

La amarga disputa entre Elon Musk y el director de OpenAI, Sam Altman, lleva años desatada, aunque hasta ahora se ha desarrollado mayormente en el ámbito digital sobre la base de acusaciones mútuas y ataques personales. El lunes, Musk volvió a la carga al referirse a Altman como "Scam Altman" (Altman, el Estafador) en una publicación en X. Sin emabrgo, el enfrentamiento entre los multimillonarios de la tecnología se traslada a un escenario de mayor repercusión a partir de este martes: un tribunal federal en California, donde su contienda.