La tragedia de María Sabina  

«Vinimos en busca de Dios», decían. Resultaba complicado para mí explicarles que las vigilias no se hacían por el simple deseo de buscar a Dios, sino con el único propósito de curar la enfermedad de aquéllos que la sufrían». «Pero desde el momento en que los extranjeros llegaron buscando a Dios, los niños santos perdieron su pureza. Perdieron su fuerza, los extranjeros los arruinaron. A partir de ahora no harán ningún bien, y no hay remedio para ello».
Ejemplos de biopiratería en psicodélicos
Estas preocupaciones éticas con respecto a la propiedad intelectual de plantas o hongos psicodélicos salieron a la luz en la década de 1950, cuando el micólogo aficionado y vicepresidente de relaciones públicas de JP Morgan, Robert Gordon Wasson, junto con su esposa Valentina, fueron algunos de los primeros occidentales en participar en una ceremonia de hongos
