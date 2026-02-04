Tragedia frente a la isla griega de Quíos deja 15 muertos y 25 heridos

Tragedia frente a la isla griega de Quíos. Al menos15 migrantes perdieron la vida al colisionar su lancha con un barco de la Guardia Costera griega, en el mar Egeo, junto a la provincia turca de Esmirna, el martes por la noche. El siniestro deja 25 heridos entre ellos dos guardacostas, diez menores y siete mujeres, dos de ellas embarazadas, según la agencia griega AMNA, ambas han perdido a sus fetos, pero se encuentran fuera de peligro.