El tráfico de los sitios porno se desploma al aplicarse las normas de verificación de edad en el Reino Unido [ENG]

El número de personas de Reino Unido que visitan los sitios porno más populares disminuyó drásticamente desde que entraron en vigor las normas de verificación de edad. Pornhub, el más visitado y Xvideos experimentaron una disminución del 47% en el tráfico,mientras OnlyFans un 10%. Los datos muestran que sitios pornográficos más pequeños y menos regulados vieron aumentar sus visitas. Los críticos han sugerido que una consecuencia de los cambios podría ser que las personas se dirijan a contenido más extremo en rincones más oscuros de internet