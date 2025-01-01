edición general
El tráfico de los sitios porno se desploma al aplicarse las normas de verificación de edad en el Reino Unido [ENG]

El número de personas de Reino Unido que visitan los sitios porno más populares disminuyó drásticamente desde que entraron en vigor las normas de verificación de edad. Pornhub, el más visitado y Xvideos experimentaron una disminución del 47% en el tráfico,mientras OnlyFans un 10%. Los datos muestran que sitios pornográficos más pequeños y menos regulados vieron aumentar sus visitas. Los críticos han sugerido que una consecuencia de los cambios podría ser que las personas se dirijan a contenido más extremo en rincones más oscuros de internet

rogerius #6 rogerius *
Espera, que ahora vendrá el lobby del porno a cambiar las cosas. O no. ¿Por fin van a poder cobrar? :troll:
0 K 19
victorjba #2 victorjba
Uffff, mucha tensión acumulada veo ahí, eso puede acabar mal...
0 K 16
Elektr0 #5 Elektr0
#2 Me has recordado esta escena de Scary Movie xD  media
1 K 26
#3 Ominous
Hombre si solo miran ip's británicas porque muchos ya entran desde VPN, no creo que las puedan meter en las estadísticas.
0 K 11
#4 Pivorexico
Ya pasó de moda el gotelet , por lo cual las pajillas resultan menos productivas.
0 K 11

