¿Traductor de mascotas? Un dispositivo analiza con IA a perros y gatos e interpreta lo que podrían estar sintiendo o queriendo

La comunicación entre personas y mascotas siempre estuvo marcada por la interpretación. Un gesto, un sonido o un movimiento pueden significar muchas cosas distintas según el contexto. Esa ambigüedad es el punto de partida de un nuevo dispositivo que intenta convertir ese lenguaje en datos más claros mediante inteligencia artificial. El desarrollo propone un sistema capaz de analizar en tiempo real lo que hace un perro o un gato y traducirlo en mensajes que se reciben directamente en el teléfono.