edición general
4 meneos
23 clics
¿Traductor de mascotas? Un dispositivo analiza con IA a perros y gatos e interpreta lo que podrían estar sintiendo o queriendo

¿Traductor de mascotas? Un dispositivo analiza con IA a perros y gatos e interpreta lo que podrían estar sintiendo o queriendo

La comunicación entre personas y mascotas siempre estuvo marcada por la interpretación. Un gesto, un sonido o un movimiento pueden significar muchas cosas distintas según el contexto. Esa ambigüedad es el punto de partida de un nuevo dispositivo que intenta convertir ese lenguaje en datos más claros mediante inteligencia artificial. El desarrollo propone un sistema capaz de analizar en tiempo real lo que hace un perro o un gato y traducirlo en mensajes que se reciben directamente en el teléfono.

| etiquetas: «ia» , «mascotas» , «dispositivos»
4 0 0 K 37 tecnología
7 comentarios
4 0 0 K 37 tecnología
Moderdonia #2 Moderdonia
Si no soy perro guía por que llevo este tremendo ciego??

Masculló el San Bernardo.
4 K 74
pepel #3 pepel
Esa es la IDA.
1 K 30
taSanás #4 taSanás *
Siempre hay un Listo para quitarle el dinero a un tonto,

… qué envidia me dan.
2 K 26
#6 BoosterFelix
La noticia del futuro que seguirá desarrollando este tema:

"El traductor de mascotas ha sido mejorado hasta la perfección y ahora traduce con perfecta fidelidad a las mascotas. Todas dicen: «Por favor, dejad el mascotismo»"
1 K 22
mente_en_desarrollo #5 mente_en_desarrollo
Para los gatos no hace falta.
¿Qué sienten? Desprecio por el ser humano.
¿Qué quieren? Dominar el mundo, y alguna vez mimos, pero normalmente dominar el mundo.
0 K 12
XavierGEltroll #7 XavierGEltroll
#5 para los perros tampoco:
Que quieren: comida y oler culos.
Ya esta.
0 K 9

menéame