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¿Cómo hablar con los animales? Usa la IA
Durante milenios la humanidad se ha preguntado cómo hablar con los animales, ahora con un micrófono y un traductor de inteligencia artificial, puede ser posible.
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mcfgdbbn3
*
Genial, ahora solo me falta el submarino nucelar para poder vivir las aventuras del delfín Darwin y sus amigos del submarino:
www.youtube.com/watch?v=f8uW3a6RQ2A
#SeaQuestDSV
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