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¿Cómo hablar con los animales? Usa la IA

¿Cómo hablar con los animales? Usa la IA

Durante milenios la humanidad se ha preguntado cómo hablar con los animales, ahora con un micrófono y un traductor de inteligencia artificial, puede ser posible.

| etiquetas: animales , ia
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1 comentarios
4 0 0 K 37 cultura
#1 mcfgdbbn3 *
Genial, ahora solo me falta el submarino nucelar para poder vivir las aventuras del delfín Darwin y sus amigos del submarino: www.youtube.com/watch?v=f8uW3a6RQ2A #SeaQuestDSV
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