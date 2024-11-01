El tradicional juego de arreglar operaciones aritméticas moviendo una sola cerilla  

Move One Match consiste en hacer que las ecuaciones sean correctas moviendo una sola cerilla. Es uno de esos entretenimientos matemáticos tradicionales que en tiempos se jugaban con lápiz y papel, o en las comidas y fiestas con cerillas de verdad… Cuando la gente usaba cerillas, claro. El asunto tiene su intríngulis, porque las soluciones no son obvias y se puede o bien meditarlo en profundidad, o ir probando, o bien pedir una pista haciendo clic sobre el icono de la bombilla.