Trabajo acordará solo con los sindicatos la Ley de salud laboral ante la "actitud dilatoria" de los empresarios

'Se acabó' del Ministerio de Trabajo a los empresarios en la mesa para renovar la Ley de prevención de riesgos laborales, tras más de 20 meses de negociación. El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha anunciado esta tarde que el Ministerio da por cerrada la negociación tripartita ante la “actitud dilatoria” de las patronales, que ha tachado de “burla al diálogo social”, y negociará solo con CCOO y UGT para cerrar un acuerdo lo antes posible.

jdmf #2 jdmf
Si solo va a incluir a CCOO y UGT, casi mejor que me espero a los empresarios, éstos son capaces de reducir la seguridad laboral y privatizar las bajas médicas.
#1 gorgos
Dadle caña que se acercan las elecciones
