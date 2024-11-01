"Trabajar será opcional": mientras defiende 120 horas de jornada laboral , Elon Musk afirma que los robots nos jubilarán entre 10 y 20 años

Elon Musk ha vuelto a poner fecha de caducidad al empleo tal y como lo entendemos hoy en día, y su pronóstico es mucho más radical que una simple reducción de jornada. Durante su intervención en la conferencia US-Saudi Investment Forum explicó que en diez o veinte años, el trabajo remunerado dejará de ser una necesidad de subsistencia para convertirse en una actividad totalmente opcional. Una realidad que choca mucho con su "propuesta" actual: jornada semanal de 120 horas.