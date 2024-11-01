edición general
5 meneos
13 clics
"Trabajar será opcional": mientras defiende 120 horas de jornada laboral , Elon Musk afirma que los robots nos jubilarán entre 10 y 20 años

"Trabajar será opcional": mientras defiende 120 horas de jornada laboral , Elon Musk afirma que los robots nos jubilarán entre 10 y 20 años

Elon Musk ha vuelto a poner fecha de caducidad al empleo tal y como lo entendemos hoy en día, y su pronóstico es mucho más radical que una simple reducción de jornada. Durante su intervención en la conferencia US-Saudi Investment Forum explicó que en diez o veinte años, el trabajo remunerado dejará de ser una necesidad de subsistencia para convertirse en una actividad totalmente opcional. Una realidad que choca mucho con su "propuesta" actual: jornada semanal de 120 horas.

| etiquetas: elon , musk , robots , trabajo opcional , 120 horas , jornada laboral
5 0 0 K 59 actualidad
6 comentarios
5 0 0 K 59 actualidad
bacilo #1 bacilo
Elon y la ketamina
4 K 44
Supercinexin #2 Supercinexin
Teniendo en cuenta que sus coches se conducirán solos en 2016, de manera totalmente autónoma, llevándote pongamos de Recoletos 7, en Madrid, a la Puebla de San Miguel, en el Rincón de Ademuz... Seguramente los robots jubilen a nuestros bisnietos, nunca.
2 K 34
HeilHynkel #4 HeilHynkel
Trabajar será opcional ... Comer también.
0 K 20
#6 gorgos *
Trabajar ya es opcional, si robas a otro.
0 K 17
bacilo #3 bacilo *
Si meten el trabajo infantil y la jornada de 120 horas, jubilarse con 10 años será un planazo.
0 K 6
#5 pavol0k0
Payaso.
0 K 6

menéame