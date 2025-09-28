Trabajar de nueve a nueve seis días por semana: qué hay detrás del modelo "996" que es tendencia en Silicon Valley

"Ahora mismo, para ganar hay que trabajar a toda velocidad los siete días de la semana". El inversor de riesgo Harry Stebbings se pronunciaba así hace meses en una publicación en LinkedIn dirigida a las startups europeas que quieran competir contra "las mejores empresas del mundo". El británico, de solo 29 años, apretaba un poco más las tuercas de un discurso para abrazar el modelo llamado "996"
¿quien es el que gana? porque si es el que curra, pues vale ... pero pa que gane otro, que curre el otro.
Estos son los del "si quieres, puedes". Que se coman una buena polla y se vayan a hacer unas horas cuando pleguen a una disco.
Según dicen los que conocen algo China, currar se curra (o mejor dicho, antes se curraba) como animales .,.. pero cobrando todas las horas. Eso de currar de gratis, es cosa de gilipollas como los españoles que van de fatxapobres.
9/80 (L-V)
=========
Semana1: 9 9 9 9 8 = 44h
Semana2: 9 9 9 9 0 = 36h
Total en dos semanas: 80h
9/9/6 (L-V)
=========
Semana1: 9 9 6 9 7 = 40h
Semana2: 9 9 6 9 7 = 40h
Total en dos semanas: 80h