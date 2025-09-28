edición general
Trabajar de nueve a nueve seis días por semana: qué hay detrás del modelo "996" que es tendencia en Silicon Valley

Trabajar de nueve a nueve seis días por semana: qué hay detrás del modelo "996" que es tendencia en Silicon Valley

"Ahora mismo, para ganar hay que trabajar a toda velocidad los siete días de la semana". El inversor de riesgo Harry Stebbings se pronunciaba así hace meses en una publicación en LinkedIn dirigida a las startups europeas que quieran competir contra "las mejores empresas del mundo". El británico, de solo 29 años, apretaba un poco más las tuercas de un discurso para abrazar el modelo llamado "996"

22 comentarios
HeilHynkel #1 HeilHynkel
"Ahora mismo, para ganar hay que trabajar a toda velocidad los siete días de la semana".

¿quien es el que gana? porque si es el que curra, pues vale ... pero pa que gane otro, que curre el otro.
elGude #6 elGude
#1 Están confundiendo sacar trabajo con ser productivo.
lonnegan #21 lonnegan
#6 Masivo, bro, siempre ganando xD
#10 Toponotomalasuerte
#1 se llama robo!! Atraco a mano armada. Yo te pago 40h de tu vida pero tú trabajas 60. Si no eres un vago.
#18 Ferroviman *
#1 esto me recuerda al subnor de la ceoe diciendo que carlos alcaraz no curra 37,5 horas semanales. y que no hubiese nadie alli que le contestara un "cuando ofrezcas a tus trabajadores los 42 millones de euros al año que gana alcaraz comprobaras que practicamente todos aceptaremos currar las horas que curra carlitos durante un par de años al menos"
frankiegth #22 frankiegth *
#1. No, "para que gane otro" más vale que no curre ninguno. "El que paga manda" porque poder hacer no puede.  media
elGude #5 elGude
¿Otro artículo más con esta mierda? ¿Me van a pagar el triple por hacer el 996? ¿No? Pues va a trabajar gratis su madre.
bioibon #8 bioibon
996 hay que poner las guillotinas, ya que no van a dar a basto para segar la cantidad de cuellos que hace falta.
Aguarrás #13 Aguarrás
#8 La verdad es que pocos Luigis hay en el mundo para la falta que hacen... ¬¬
#11 jaramero
El 70% del beneficio para los trabajadores y luego que hablen los inversores de si hay que trabajar más o menos.
fareway #4 fareway
¿Cuál es el problema? ¿Trabajar de sol a sol y ponerte hasta el culo de drogas y alcohol para no mirarte al espejo y escupir?
Estos son los del "si quieres, puedes". Que se coman una buena polla y se vayan a hacer unas horas cuando pleguen a una disco.
#7 Albarkas
No me importa nada lo que se trabaje en otros países ¿Que pasa, que si otros países se tiran a un pozo nosotros también? :troll:
DayOfTheTentacle #15 DayOfTheTentacle
#7 ya no está el puente?
millanin #2 millanin
Pues un mojón {0x1f4a9} pare él. Si quiere talento que no trate a sus trabajadores como esclavos.
Graffin #3 Graffin
Si, pero china que, eh? Seguro que los chinos están peor.
Aokromes #9 Aokromes
#3 precisamente el modelo 9 9 6 proviene de china, y se esta abandonando por menos horas. xD
Graffin #12 Graffin
#9 De ahí mi comentario. Un país avanza en derechos sociales, ecología, economía sostenible, y otro retrocede en todo eso y se encamina a una dictadura fascista preciosa.
HeilHynkel #14 HeilHynkel
#9

Según dicen los que conocen algo China, currar se curra (o mejor dicho, antes se curraba) como animales .,.. pero cobrando todas las horas. Eso de currar de gratis, es cosa de gilipollas como los españoles que van de fatxapobres.
YoSoyTuPadre #19 YoSoyTuPadre *
#9 En Silicon V. siempre han usado el sistema 9/80 que no difiere mucho del 9 9 6, pero no tuvo tanta atención de los medios como el primero:

9/80 (L-V)
=========
Semana1: 9 9 9 9 8 = 44h
Semana2: 9 9 9 9 0 = 36h
Total en dos semanas: 80h


9/9/6 (L-V)
=========
Semana1: 9 9 6 9 7 = 40h
Semana2: 9 9 6 9 7 = 40h
Total en dos semanas: 80h
#17 skel4r
Por supuesto, con el 996 el CEO podrá darse otro viaje al espacio de esos que cuestan 80 millones por asiento, faltaría más, porque él lo vale!!!
Tribuno #20 Tribuno
Luego cuando la humanidad trabaje 14 /7 y digan que hay que producir más ¿Cuál será la escusa? ¿La rueda de hamster seguirá acelerando para que el sistema siga funcionando?
Blackat #16 Blackat
Han puesto al dueño de un chiringuito de Ibiza al frente de silicon valley ??
