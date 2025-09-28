Trabajar de nueve a nueve seis días por semana: qué hay detrás del modelo "996" que es tendencia en Silicon Valley

"Ahora mismo, para ganar hay que trabajar a toda velocidad los siete días de la semana". El inversor de riesgo Harry Stebbings se pronunciaba así hace meses en una publicación en LinkedIn dirigida a las startups europeas que quieran competir contra "las mejores empresas del mundo". El británico, de solo 29 años, apretaba un poco más las tuercas de un discurso para abrazar el modelo llamado "996"