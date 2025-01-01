Trabajadores del tranvía de Bilbao protestan por la presencia de publicidad taurina en los convoyes

A la concentración se han sumado representantes de asociaciones en defensa de los animales. Recuerdan que no es la primera vez que se produce esta situación y que, en anteriores ocasiones, Euskotren tampoco ha retirado la publicidad taurina. «Que una empresa de transporte público ingrese dinero por maltrato animal, yo no lo concibo», ha subrayado.
| etiquetas: tranvía de bilbao , publicidad taurina
«Nos dicen que son simplemente fotos de toreros y que carecen de contenido sensible, pero la propia normativa de Euskotren establece que no se aceptará publicidad que atente a la sensibilidad de las personas», ha señalado. Según la trabajadora, las corridas de toros vulneran la sensibilidad de «mucha gente», incluyéndose a sí misma y a numerosos compañeros.
Bravo por ellos,yo tampoco me sentiría cómoda viendo a esos macacos haciendo apología del maltrato animal.
Tauromaquia abolición. La tortura no es cultura.
Son fotos de toreros, dan grima, pero estando en el Pais Vasco seguro que estan acostumbrados a ver gente que da grima.