Trabajadores del tranvía de Bilbao protestan por la presencia de publicidad taurina en los convoyes

Trabajadores del tranvía de Bilbao protestan por la presencia de publicidad taurina en los convoyes

A la concentración se han sumado representantes de asociaciones en defensa de los animales. Recuerdan que no es la primera vez que se produce esta situación y que, en anteriores ocasiones, Euskotren tampoco ha retirado la publicidad taurina. «Que una empresa de transporte público ingrese dinero por maltrato animal, yo no lo concibo», ha subrayado.

etiquetas: tranvía de bilbao , publicidad taurina
#1 laruladelnorte
La portavoz de LAB, Maiteder, ha explicado en una entrevista en EgunON Magazine que la respuesta de Euskotren a su reclamación ha sido negativa.
«Nos dicen que son simplemente fotos de toreros y que carecen de contenido sensible, pero la propia normativa de Euskotren establece que no se aceptará publicidad que atente a la sensibilidad de las personas», ha señalado. Según la trabajadora, las corridas de toros vulneran la sensibilidad de «mucha gente», incluyéndose a sí misma y a numerosos compañeros.

Bravo por ellos,yo tampoco me sentiría cómoda viendo a esos macacos haciendo apología del maltrato animal.
frg #2 frg
Que una empresa pública ingrese dinero por publicidad, o lo que es lo mismo, contaminación visual y mental de los usuarios, ya me parece inconcebible.
dunachio #3 dunachio
¡Bravo por ellos!
Tauromaquia abolición. La tortura no es cultura.
#4 poxemita
«Nos dicen que son simplemente fotos de toreros y que carecen de contenido sensible, pero la propia normativa de Euskotren establece que no se aceptará publicidad que atente a la sensibilidad de las personas»

Son fotos de toreros, dan grima, pero estando en el Pais Vasco seguro que estan acostumbrados a ver gente que da grima.
Dene #5 Dene
#4 normalmente, cuando anda de turismo gente como tu, sí, da bastante grima.
