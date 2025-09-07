Trabajadores surcoreanos detenidos en una redada de ICE serán enviados de regreso a Corea del Sur

Los trabajadores surcoreanos detenidos durante una gran redada migratoria en Georgia el jueves serán devueltos a Corea del Sur en un vuelo chárter tras negociaciones, anunció un funcionario este domingo. “Las negociaciones para la liberación de los trabajadores detenidos han concluido, tras respuestas rápidas de los ministerios, agencias empresariales y compañías correspondientes”, dijo el jefe de gabinete presidencial de Corea del Sur, Kang Hoon-sik.