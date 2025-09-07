edición general
Trabajadores surcoreanos detenidos en una redada de ICE serán enviados de regreso a Corea del Sur

Los trabajadores surcoreanos detenidos durante una gran redada migratoria en Georgia el jueves serán devueltos a Corea del Sur en un vuelo chárter tras negociaciones, anunció un funcionario este domingo. “Las negociaciones para la liberación de los trabajadores detenidos han concluido, tras respuestas rápidas de los ministerios, agencias empresariales y compañías correspondientes”, dijo el jefe de gabinete presidencial de Corea del Sur, Kang Hoon-sik.

ElenaCoures1
El sucesor de Trump tendrá que dedicar media legislatura a pedir disculpas por sus estupideces
0 K 7
Fumanchu
Se les está quedando un país precioso, es decir importas mano de obra cualificada y luego los detienes, un plan sin fisuras.
0 K 6
Connect
#1 A ver cualificada. Era gente que simplemente montaba piezas en una cadena de montaje. Para hacer eso no hay que tener una carrera universitaria. Lo que sí hay que tener es un permiso de trabajo en regla. Este asunto de Hyundai demuestra hasta qué punto en Estados Unidos era habitual contratar gente solo con un visado de turista o un permiso de estancia. Luego ni se molestan en regularizar papeles. Había gente que llevaba la friolera de 20 años en el país, trabajando y sin regularizar. Y eso…   » ver todo el comentario
2 K 24

