Los trabajadores de la recogida neumática de basura de Barakaldo ponen fin a la huelga

Iniciaron una huelga indefinida en marzo, que ocho meses después acaba de llegar a su fin. Este jueves los dieciséis trabajadores de la plantilla lograron alcanzar un acuerdo que se traduce en un incremento salarial del 40%, según confirmó a este periódico el sindicato ELA. y otras mejoras como la reducción de la jornada anual de 200 horas en cuatro años y el cobro de 100 euros al día por a peligrosidad de entrar en las tuberías.