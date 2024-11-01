Los trabajadores de la recogida neumática de basura de Barakaldo ponen fin a la huelga

Iniciaron una huelga indefinida en marzo, que ocho meses después acaba de llegar a su fin. Este jueves los dieciséis trabajadores de la plantilla lograron alcanzar un acuerdo que se traduce en un incremento salarial del 40%, según confirmó a este periódico el sindicato ELA. y otras mejoras como la reducción de la jornada anual de 200 horas en cuatro años y el cobro de 100 euros al día por a peligrosidad de entrar en las tuberías.
| etiquetas: barakaldo , huelga recogida basura
* Creo en las huelgas
* Soy afiliado a ELA
Suelo tener dudas sobre las huelgas en el ámbito del servicio publico, aunque la gestion sera privada ya que creo que son las huelgas faciles, las que molestan a los politicos.
Dicho esto, 8 meses de huelga son muchos meses y esto es un ejemplo de las huelgas sirven y sirven de mucho. Y sirven si hay sindicatos serios con herramientas como la bolsa de resistencia.
Me alegro por los trabajadores y por dignificar el servicio. .. y otros han de aprender por que la conflictividad laboral en Euskadi es mas de la mitad de la de todo el estado.
www.ela.eus/es/zerbitzuak/noticias/ela-logra-un-acuerdo-con-incremento