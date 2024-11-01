Los trabajadores pagarán IRPF por cobrar indemnizaciones por despido adicionales a los 33 días

Hacienda rechaza que una indemnización adicional por despido esté exenta de IRPF. La Dirección General de Tributos (DGT), órgano directivo del Ministerio de Hacienda, emitió dos consultas el pasado 25 de junio en el que aclara la tributación de las compensaciones por despido si superan a las que tasa la ley. La DGT indica que la indemnización percibida por el concepto de despido "tendrá la consideración de renta exenta" por la cuantía que establezca el Estatuto de los Trabajadores para cada tipo de cese, hasta un límite máximo de 180.000 euros.
www.sepg.pap.hacienda.gob.es/sitios/sepg/es-ES/Presupuestos/Documentac
Todo lo que supere la indemnización recogida en el estatuto del trabajador, va a tener que tributar.
elderecho.com/que-indemnizacion-por-despido-fija-la-ley-y-en-que-consi
Esto es para el caso de acuerdos donde se superen los 33 días.
Hasta esos 33 días por año, hasta un máximo de 20 mensualidades, exentos y a partir de ahí tributas en IRPF hasta un máximo de 180.000 euros.
Creo que antes no estaba muy clara la cosa porque ha tenido que emitir una respuesta la dirección general de tributos.
Lo que te obligan es a ir si o si independientemente si vas con acuerdo o sin el.
De hecho a mi en el finiquito ya me aparecía la retención y explicaba que si no pedías la papeleta en X plazo se aplicaría.
