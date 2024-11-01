Los trabajadores de Google AI se sindicalizan contra el papel del gigante tecnológico en los crímenes de guerra de Estados Unidos e Israel. [eng]

El 6 de mayo, los trabajadores de Google DeepMind en el Reino Unido solicitaron a la dirección que reconociera al Sindicato de Trabajadores de las Comunicaciones (CWU) y a Unite the Union como sus representantes sindicales, mientras se preparan para impugnar el uso de la tecnología de IA de Google por parte de los ejércitos de Estados Unidos e Israel. «No queremos que nuestros modelos de IA sean cómplices de violaciones del derecho internacional, pero ya están contribuyendo al genocidio israelí contra los palestinos», declaró un empleado...