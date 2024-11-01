Los trabajadores de la Diputación de Gipuzkoa pueden acogerse ya al año sabático retribuido

El consejo de Gobierno ha dado el visto bueno al acuerdo alcanzado con la plantilla para que puedan trabajar cuatro años y el quinto beneficiarse de un permiso cobrando una parte del salario
Edit; Como hay muro de pago me quedo con un comentario que parece que lo explica:
Gorriti495443267 suscriptor
Hace 1 día
Leído el titular, entendemos una cosa; en el detalle los sres. funcionarios cobran 4 años un 15% menos (es decir un 60% de los ingresos nominales) El 5º año tampoco trabajan, cobran el 85% y les regalamos "solo" el 25%
Qué cachodo con el “tampoco”