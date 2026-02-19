Trabajadores de centros valencianos de menores denuncian: "Hemos visto ratas en las zonas comunes y cucarachas en las habitaciones de los chavales"

Menores obligados a orinar en botellas de plástico durante la noche por falta de personal para realizar las aperturas de seguridad. Presencia confirmada de ratas y cucarachas en dormitorios y cocinas por falta de mantenimiento estructural y limpieza especializada. (...) Los traslados a juzgados y hospitales se realizan en condiciones de seguridad ínfimas por la falta de inversión en la flota de vehículos; Neumáticos lisos o sin presión en furgonetas de traslado. Sistemas de frenado deficientes y ruidosos sin revisar.