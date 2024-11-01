Los trabajadores catalanes destinan 200 horas y gastan 5.000 euros al año en ir al trabajo, según UGT Catalunya

Trabajar también puede salir caro. Los trabajadores y trabajadoras de Catalunya gastan una media de 100 euros a la semana y 5.000 euros al año en ir al trabajo entre gastos directos e indirectos, según revela el informe 'El coste de ir al trabajo' presentado este martes por UGT Catalunya. Además, señala que los trabajadores catalanes destinan 200 horas anuales en realizar estos desplazamientos.