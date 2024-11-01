edición general
Los trabajadores catalanes destinan 200 horas y gastan 5.000 euros al año en ir al trabajo, según UGT Catalunya

Trabajar también puede salir caro. Los trabajadores y trabajadoras de Catalunya gastan una media de 100 euros a la semana y 5.000 euros al año en ir al trabajo entre gastos directos e indirectos, según revela el informe 'El coste de ir al trabajo' presentado este martes por UGT Catalunya. Además, señala que los trabajadores catalanes destinan 200 horas anuales en realizar estos desplazamientos.

Atusateelpelo #3 Atusateelpelo *
200 horas al año son unos 30 minutos al dia (+-15 minutos ida y 15 minutos vuelta).
#5 Himnotic
#3 súmale… renfe, atasco en grandes ciudades…. Poco me parece, pero claro es el “promedio”, habrán contabilizado el teletrabajo?? En fin…
ElBeaver #2 ElBeaver
Que se quejen a JUNTS
#1 Himnotic
Por desgracia ni me ha sorprendido ese promedio…
DayOfTheTentacle #4 DayOfTheTentacle
#1 a mi se me hace raro lo de "El informe señala que el coste medio semanal para poder ir a trabajar, sumando transporte, gasolina, aparcamiento y el "valor del tiempo perdido", es de 100 euros semanales por persona trabajadora. No obstante, UGT Catalunya advierte de que este coste puede ser "desigual" en función de la distancia para llegar al puesto de trabajo."

Si pones unos 10€ la hora trabajada... solo por las horas pedidas ya deberían ser esos 100€ o más...
