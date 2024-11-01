Los trabajadores de Canal Sur convocan ‘martes negros’ contra la manipulación siguiendo la estela de los ‘viernes negros’ de la tele gallega

Los 'martes negros' en el ente público andaluz se suman a los viernes de la tele gallega que ya han superado las 400 semanas, ambos con gobiernos del PP.
| etiquetas: trabajadores , canal , sur , martes , negros , manipulación , informativa , junta , pp
NODOpp/vox y han decidido protestar todos los martes pero ya llevan tiempo movilizándose. Por que si con el psoe canal sur daba pena con el pp da asco y pena.
La izquierda es puro tabaco.
Te podría comprar que el PSOE también la manipulaba, pero hay un dossier con más de 400 casos de manipulación documentada. Como la ausencia de cobertura al tema de los cribados...
revistaelobservador.com/opinion/50-redaccion/20063-dossier-manipulacio