Los trabajadores de Canal Sur convocan ‘martes negros’ contra la manipulación siguiendo la estela de los ‘viernes negros’ de la tele gallega

Los 'martes negros' en el ente público andaluz se suman a los viernes de la tele gallega que ya han superado las 400 semanas, ambos con gobiernos del PP.

millanin #4 millanin *
Esto no viene de nuevo. Han han contratado estos días a dedo a 5 redactores nuevos afines al NODO pp/vox y han decidido protestar todos los martes pero ya llevan tiempo movilizándose. Por que si con el psoe canal sur daba pena con el pp da asco y pena.
1 K 20
#1 luckyy
Seguro que va figaredo y el resto de carcunda con lanzallamas a lumpiar esa TV
0 K 9
FunFrock #3 FunFrock
Algo q no veremos en RTVR
0 K 8
Juanjolo #6 Juanjolo *
Las semanas negras de TVE no merecen manifas

La izquierda es puro tabaco.
0 K 6
#7 fremen11
#6 Lo dices por las huelgas de los propios trabajadores de RTVE?? Ha habido alguna??
0 K 8
YSiguesLeyendo #2 YSiguesLeyendo
esto lo hacen sólo a unos meses de las elecciones para presionar en las negociaciones del nuevo convenio-marco o lo que sea. no es verdad que se haya empezado a manipular o que hayan aumentado las manipulaciones en el último mes. han llamado a filas los sindilistos para hacer ver que defienden a los empleados públicos y que quieren mejoras laborales y blablablá... eso, precampaña electoral y postureo de los sindilistos. pero nada más. por cierto, que CanalSur es un oasis en comparación con otras teles autonómicas manipuladas por el PP
1 K 1
TipejoGuti #5 TipejoGuti
#2 Mientes más que un informativo de Canal Sur.
Te podría comprar que el PSOE también la manipulaba, pero hay un dossier con más de 400 casos de manipulación documentada. Como la ausencia de cobertura al tema de los cribados...

revistaelobservador.com/opinion/50-redaccion/20063-dossier-manipulacio
2 K 35

