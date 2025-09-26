Una trabajadora del ayuntamiento de Oliva llevaba un año cobrando sin acudir a su puesto

Una trabajadora municipal de Oliva lleva un año sin ir a trabajar pese a que está percibiendo su nómina. El edil ha explicado que esta persona estuvo de baja por enfermedad durante un tiempo pero el Tribunal Médico, órgano que se encarga de evaluar si un trabajador ya puede reincorporarse a su puesto una vez transcurrido esos meses de incapacidad porque está recuperado, dio luz verde para que pudiera regresar a su empleo.
Pero el culpable final es su jefe...que seguro curra menos que ella y gana el doble y ha pasado de todo.
Los jefes...no los subalternos. Recordar esto, amiguitos.
A) Alguien tenía que avisar de que esta persona se debía reincorporar, supongo que a u inmediato responsable.
A1) Si no lo hicieron, culpables.
A2) Si lo hicieron pero el responsable pasó o la encubrió, culpable.
B) ¿No fichan físicamente o no hay control sobre si accede al sistema o no?, quizás A nuevamente no avisó a IT para que le volviera a dar acceso.
El concejal de Recursos Humanos, Joan Mascarell, reconocía durante la propia sesión plenaria que también se acababa de enterar. De hecho, dijo que "se me ha quedado la misma cara de tonto que a usted", en respuesta a la denuncia realizada por el edil socialista.
Un ayuntamiento muy bien gestionado...
Nota: sí, soy uno de esos horribles mandos intermedios que no trabajan y solo se dedican hacer reuniones inútiles para molestar a los perfectos trabajadores del equipo...