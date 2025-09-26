edición general
Una trabajadora del ayuntamiento de Oliva llevaba un año cobrando sin acudir a su puesto

Una trabajadora municipal de Oliva lleva un año sin ir a trabajar pese a que está percibiendo su nómina. El edil ha explicado que esta persona estuvo de baja por enfermedad durante un tiempo pero el Tribunal Médico, órgano que se encarga de evaluar si un trabajador ya puede reincorporarse a su puesto una vez transcurrido esos meses de incapacidad porque está recuperado, dio luz verde para que pudiera regresar a su empleo.

bronco1890
Como debe ser de banal e intrascendente tu trabajo para que no vayas en un año y nadie lo eche en falta.
Estoeslaostia
#1 Lo que sea.
Pero el culpable final es su jefe...que seguro curra menos que ella y gana el doble y ha pasado de todo.
Los jefes...no los subalternos. Recordar esto, amiguitos.
alfema
#1 la estaban sustituyendo, de todas formas:
A) Alguien tenía que avisar de que esta persona se debía reincorporar, supongo que a u inmediato responsable.
A1) Si no lo hicieron, culpables.
A2) Si lo hicieron pero el responsable pasó o la encubrió, culpable.

B) ¿No fichan físicamente o no hay control sobre si accede al sistema o no?, quizás A nuevamente no avisó a IT para que le volviera a dar acceso.
#6 tromperri
#1 Yo conozco un caso así en Naturgy.
laruladelnorte
El asunto es más extraño todavía, puesto que el consistorio sí que habia contratado a otra persona para que la sustituyera, por lo que se entiende que alguien debía conocer que la mujer no estaba ejerciendo su labor.
El concejal de Recursos Humanos, Joan Mascarell, reconocía durante la propia sesión plenaria que también se acababa de enterar. De hecho, dijo que "se me ha quedado la misma cara de tonto que a usted", en respuesta a la denuncia realizada por el edil socialista.

Un ayuntamiento muy bien gestionado... o_o
Sigo_intentandolo
Uffff... si meter mano a un empleado problemático en la privada es algo horrible de gestionar (al menos en las grandes)... no me imagino lo que tiene que ser tener a un elemento como esta mujer en la administración publica, donde tienes el riesgo de que te crucifiquen... vamos, entiendo perfectamente que nadie quiera levantar la liebre.

Nota: sí, soy uno de esos horribles mandos intermedios que no trabajan y solo se dedican hacer reuniones inútiles para molestar a los perfectos trabajadores del equipo...
