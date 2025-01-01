Un trabajador muere tras caer 20 metros de un muro en una carretera de Albacete

Un trabajador de 58 años ha muerto mientras realizaba sus labores en la carretera CM-3303, en el término municipal de Ayna en la provincia de Albacete. En concreto, se encontraba trabajando en un muro de la vía, en un lugar de difícil acceso cuando se precipitó unos 20 metros abajo. Se trata de una zona difícil acceso, explican desde el Servicio de Emergencias del 112 Castilla-La Mancha, y los servicios sanitarios que acudieron pudieron acceder hasta el punto, ubicado en la pedanía de Royo Orea, cuando el hombre ya había fallecido. Bomberos d