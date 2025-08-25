·
Un trabajador muere y otro resulta herido grave tras una caída en altura en Villarrobledo (Albacete)
El accidente laboral se ha producido en una nave en construcción tras una caída desde siete metros de altura
|
etiquetas:
:
trabajador
,
muere
,
herido
,
caída
,
villarrobledo
,
accidente
,
laboral
10
2
1
K
142
actualidad
6 comentarios
10
2
1
K
142
actualidad
#1
ricambigaetani
¿Otro? ¿Qué ocurre en Albacete?
2
K
45
#4
rafeame
#1
está pegado a Murcia
1
K
-3
#5
strike5000
#1
Si te refieres a este artículo, son tres trabajadores implicados en el mismo accidente. Da la impresión de que ha cedido el andamio o algo así, y el único que tenía puesto el arnés se ha salvado.
2
K
40
#6
alfema
#3
yo también me pregunto si es por falta de medios o los tenían pero no los usaban.
#5
en la noticia no dice que el que se salvó tuviera puesto un arnés, simplemente que quedó suspendido, en otras publicaciones tampoco lo aclara.
1
K
21
#2
Anfiarao
*
Joder, menuda racha de accidentes laborales en esta region.
Alguien del gobierno regional se está tocando los huevos a dos manos y no está realizando las inspecciones pertinentes y tomando las acciones necesarias para que los empresaurios cumplan con la ley e implementen medidas de seguridad a sus trabajadores
1
K
22
#3
DayOfTheTentacle
Faltaría ver si han fallado las medidas de seguridad, si las tenían y de tenerlas si las querían usar o no, que muchos por pereza no las usan.
0
K
9
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
#5 en la noticia no dice que el que se salvó tuviera puesto un arnés, simplemente que quedó suspendido, en otras publicaciones tampoco lo aclara.
Alguien del gobierno regional se está tocando los huevos a dos manos y no está realizando las inspecciones pertinentes y tomando las acciones necesarias para que los empresaurios cumplan con la ley e implementen medidas de seguridad a sus trabajadores