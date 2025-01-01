edición general
Un trabajador de 22 años fallece en un accidente laboral en un restaurante de Zaragoza

Un trabajador de 22 años fallece en un accidente laboral en un restaurante de Zaragoza

Un trabajador de 22 años ha fallecido en un accidente laboral en un restaurante del barrio de Las Fuentes en Zaragoza. El suceso se habría producido cuando la víctima estaba realizando labores de limpieza en una campana extractora en la cocina de este establecimiento ubicado en la calle Silvestre Pérez. La llamada que alertaba de la situación se ha registrado a las 12:30, según fuentes de la Policía Nacional.

víctima , accidente laboral , zaragoza , restaurante
Ainhoa_96 #3 Ainhoa_96
Joder, 22 añitos, se te cae el alma al suelo.
Mark_ #13 Mark_
Os sorprendería saber la cantidad tan inmensa de chapuzas que suele haber en el restaurante/bar/tasca promedio. En todas las que he trabajado SIEMPRE había que si cables donde no debía, interruptores que daba miedo apretar, neveras que no cierran como deberían...

Preguntadle a cualquier ex-trabajador de hostelería y seguramente os diga lo mismo, y también os dirá que ya no come fuera tanto como antes de trabajar en hostelería...
javierchiclana #11 javierchiclana *
#6 Si los interruptores diferenciales funcionan no te electrocutas... bueno tendrías que tocar los dos cables a la vez con las dos manos.. muy difícil. Tienen un botón test que conviene probar al menos cada mes.

El resto de aparatos de protección sirven para que no se fastidie la instalación pero para proteger de electrocuciones los diferenciales. Algunos desaprensivos los puentean para que dejen de saltar por derivaciones a tierra en la instalación.
avalancha971 #24 avalancha971
#11 Tienen un botón test que conviene probar al menos cada mes.

Y nadie prueba ni un vez al año.
efectogamonal #1 efectogamonal
La inspección de trabajo llega tarde, para no variar {0x1f525}
#2 Tunguska08Chelyabinsk13
¿Por contacto eléctrico?, ¿que pasa que no había protecciones que salten? ¿que tenían la electricidad enganchada o que?
bronco1890 #4 bronco1890
#2 El diferencial puenteado o cualquier otra chapuza por el estilo.
Las instalaciones en este país muchas veces dan miedo, y las de hostelería más.
Inkululeko #6 Inkululeko *
#2 Las protecciones pueden:
No existir
Existir y estar averiadas/en mal estado
Existir, funcionar perfectamente, pero te mueres igual
#27 Tunguska08Chelyabinsk13 *
#6
No pueden no existir sin estar fuera de la ley. Lo mismo con averiadas. Morirte claro que te puedes morir por causa natural en cualquier momento, pero por contacto eléctrico que haga saltar el diferencial y se acabó la electricidad, sería algo muy improbable, seguramente despreciable ese probabilidad.
#7 Tiranoc
#2 Por contacto directo no hay protección que salte.
#10 topecb
#7 El diferencial es precisamente para los contactos directos
Kirchhoff #12 Kirchhoff
#10 el diferencial es para proteger de los indirectos. Un contacto directo no tiene por qué generar una derivación a tierra obligatoriamente, si tocas dos conductores activos o el neutro.
#14 topecb
#12 Bueno el diferencial protege ante los dos, ¿No? Si el diferencial y el magnetotérmico funcionan y la instalación está bien puesta a tierra, no hay electrocución posible ¿No es así?
#31 int21h
#14 No, el diferencial protege solamente ante los indirectos.

Creo que no tienes claro lo que es contacto directo e indirecto.
- Contacto directo: tocas los dos conductores (fase + neutro, o fase + fase).
- Contacto indirecto: tocas una fase y tu cuerpo deriva a tierra.

Los diferenciales saltan ante una derivación de unos 30 mA, porque ese es el límite que se considera peligroso.
Los magnetotérmicos más pequeños son de 5A (unos 1150 W de potencia a 230 V). No sirven para protegerte ante un contacto directo porque tú vas a palmar con mucho menos que esos 5A. Y si te protegiesen con un límite menor, no servirían de nada porque solamente se podrían conectar aparatos de bajo consumo.
Kirchhoff #34 Kirchhoff
#19 y #14 hay que distinguir varias cosas, y tener en cuenta otras tantas.

A distinguir: la presencia de protecciones no hacen desaparecer el riesgo o el peligro (que son cosas distintas) per se. Que haya PIA e ID no significa que no vayas a tener un contacto accidental. Significa que, si lo hay, van a minimizar las posibilidades de que el resultado sea fatal. Pero llevarlas a cero...

A tener en cuenta: a partir de unos 20 mA de corriente alterna por el corazón, se pueden empezar a presentar…   » ver todo el comentario
llorencs #19 llorencs
#12 y el magneto térmico? Este también debería saltar, no?
javierchiclana #32 javierchiclana *
#19 No, el magnetotérmico sirve para que no se quemen los cables o aparatos... salta cuando pasa más corriente de la que admite el cable.

Los diferenciales saltan cuando detectan una derivación a tierra... miden que la entrada sea igual a la salida, si no lo es salta... algo está fugando a tierra y en medio puede haber una persona.

Muchas veces son un coñazo de diagnosticar las fugas a tierra... saltan de forma aleatoria y lo más sencillo es instalar más diferenciales, dividir circuitos.
bronco1890 #33 bronco1890
#19 No, la impedancia de tu cuerpo es de un par de miles de ohmios, el magnetotermico pensará que eres una plancha o una tostadora y se quedará tan tranquilo.
#15 Tiranoc
#10 Si tocas con una mano fase, con la otra neutro y estás aislado de tierra, el diferencial no actúa.
#16 topecb
#15 No había caído en eso, claro, cierras el circuito y el diferencial ni se entera... gracias!
avalancha971 #26 avalancha971
#15 Cierto. Pero es raro que ocurra.
Razorworks #21 Razorworks *
#8 ¿El 100% de la corriente pasó entre fases (¡campana trifásica!) o entre fase y neutro? ¿Si? ¿Y no se perdió ni un poquito?

No voy a decir que sea IMPOSIBLE, pero cualquier diferencial doméstico de 30mA (¿tendría uno industrial de 300?), saltaría casi seguro si está en buen estado (por eso hay que hacerle pruebas RCD a los diferenciales, a 0º y 180º, regularmente), y es que es muy pero que muy difícil que el 100% de lo que está entrando al cuerpo por la fase retorne al neutro. Simplemente…   » ver todo el comentario
Malaguita #29 Malaguita
#21 Seguramente tuvieran ya alguna derivación y llamaron a su cuñado que no es electricista pero "sabe" y cobra barato. Les puenteó el diferencial y ahora vienen las consecuencias.
rnd #30 rnd
#21 ¿El 100% de la corriente pasó entre fases (¡campana trifásica!) o entre fase y neutro? ¿Si? ¿Y no se perdió ni un poquito?

Es algo que puede pasar perfectamente. Tampoco se puede descartar.
bronco1890 #18 bronco1890 *
A ver, existía una derivación por algún cable pelado o algo asi, por lo que sea no saltó el diferencial y la campana quedó energizada, al ir a tocar la campana, posiblemente con las manos húmedas, pasaron unos cuantos miliamperios por su cuerpo que le mataron.
El magnetotermico se pone para proteger a los equipos y a los circuitos, no a las personas.
Razorworks #5 Razorworks
Pues nada, a ver a que electricista le meten el marrón... ¿qué pasó con el diferencial?
rnd #8 rnd
#5 Si la corriente pasó a través de él entre fases o fase y neutro no salta ningún diferencial, quizás algún magnetotérmico, pero estos no saltan si la corriente es muy elevada.
marihuanO #20 marihuanO
A cada cerdo le llega su san Luiggi.
Pataperro #9 Pataperro
CJ, como está la crónica de sucesos últimamente, eh?
ThePato #22 ThePato
Estáis hablando de la instalación pero os estáis olvidando el factor humano. Qué os apostáis a que el tío podía estar descalzo sobre la encimera metálica y con las manos metidas en la campana enchufada?
Razorworks #23 Razorworks
#22 Pues ahí si que hubiese saltado el diferencial al 200%.
Natxelas_IV #17 Natxelas_IV *
El director de la orquesta ha ponderado las reacciones a la noticia del accidente laboral de una mujer y como ha visto que el gallinero se le revolucionaba demasiado, ha decidido poner una de un hombre para calmarlo.
Globo sonda realizado con éxito.
Prosigan.
Andreham #25 Andreham
#17 Yo veo dos muertes terribles en ambientes de trabajo precario.

Tú ves guerra de géneros.

Tómate este finde para pensar.
Sadalsuud #28 Sadalsuud
#25 Recién ingresado en menéame y ya con mensajes de cachirulo machista y "guerra" de géneros. Directo al ignore y esperemos que no le den pronto más cuentas clon para sus mierdas.
