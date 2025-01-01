Un trabajador de 22 años fallece en un accidente laboral en un restaurante de Zaragoza

Un trabajador de 22 años ha fallecido en un accidente laboral en un restaurante del barrio de Las Fuentes en Zaragoza. El suceso se habría producido cuando la víctima estaba realizando labores de limpieza en una campana extractora en la cocina de este establecimiento ubicado en la calle Silvestre Pérez. La llamada que alertaba de la situación se ha registrado a las 12:30, según fuentes de la Policía Nacional.