4
meneos
16
clics
Toxicología no halla agresión sexual en el caso del niño fallecido en Garrucha
El Instituto Nacional de Toxicología remite al juzgado los resultados negativos sobre muestras biológicas
lucas
,
toxicología
,
garrucha
3
1
0
54
actualidad
3
1
0
54
actualidad
#1
Morcillo
Yo no me lo creo. Deberían aplicarle cadena perpetua, por si acaso.
Relacionada y real:
www.meneame.net/story/novio-madre-lucca-violo-golpeo-hasta-muerte-nino
1000 cuñaos no pueden estar equivocados
19
#4
Eukherio
#3
La policía puede hacer las chapuzas que quiera, pero yo no tengo capacidad para investigar todos los casos. Una cosa es un caso contra alguien de perfil alto, que ahí hay siempre intereses cruzados; otra, un suceso con gente anónima.
Cagadas policiales ha habido y seguirá habiendo. Soy de Santiago, estoy familiarizado con el caso Asunta, y ahí la guardia civil la cagó y contaminó pruebas en su laboratorio, y no recuerdo que saliesen nunca a pedir perdón por la chapuza.
El caso es que, de…
8
#2
Eukherio
www.rtve.es/noticias/20251209/pareja-madre-nino-asesinado-almeria-viol
La pareja de la madre de Lucas, el pequeño de cuatro años asesinado en Garrucha (Almería) la pasada semana, habría violado y golpeado hasta matar al niño, según se desprende de la investigación de la Guardia Civil.
¿Qué tiene que ver este tema con el cuñadismo? Si tú abres la noticia y te dice que la guardia civil golpeó y violó al niño, ¿por qué ibas a ponerlo en duda? Que los periodistas hiciesen su trabajo como el puto culo no excusa que no hay motivos para dudar de una noticia de este estilo.
8
#3
Nachodemieres
#2
En tu comentario esta la respuesta a la pregunta que haces, el problema es creerse los atestados policiales como si fuesen palabrita de Dios. Cualquiera que haya tenido problemas judiciales sabe que un porcentaje altísimo están llenos de errores no buscados o directamente de mentiras para engordar los asuntos. Y reconocer esto no significa estar en contra de la Policía o ser un peligroso terrorista como los medios nos hacen creer.
7
