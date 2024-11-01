edición general
4 meneos
17 clics
Tou Thao será puesto en libertad tras cumplir condena por su participación en el asesinato de George Floyd. (Eng)

Tou Thao será puesto en libertad tras cumplir condena por su participación en el asesinato de George Floyd. (Eng)

Tou Thao, uno de los cuatro agentes de policía condenados por cargos relacionados con el asesinato de George Floyd, saldrá de prisión a principios de noviembre.

| etiquetas: george floyd , asesinato , tou thao
4 0 0 K 51 actualidad
2 comentarios
4 0 0 K 51 actualidad
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso *
El ICE tiene su nombre apuntado para deportarlo a El Salvador, no?
3 K 67
#2 Jodere
#1 O para darle mejor vida.
0 K 10

menéame