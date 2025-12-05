Una 'tostadora con lente': la historia detrás de la primera cámara digital portátil [Eng]  

En 1975, un joven ingeniero de la empresa que fabricaba la película Kodak tomó la primera fotografía con una cámara digital portátil. La fotografía nunca volvería a ser la misma. Cuando Steve Sasson comenzó a trabajar en Eastman Kodak, el fabricante estadounidense de películas fotográficas era un símbolo vibrante del ingenio industrial estadounidense. Fundada por George Eastman en la década de 1870, la empresa se convirtió en sinónimo de la fotografía en película gracias a su marca Kodak. La gente compraba películas Kodak y las cargaba en cámar