Torres del Paine no es cenicero: 17 israelíes lideran expulsiones en parques de Magallanes, según Conaf

Conaf reportó 35 turistas expulsados por infracciones en parques de Magallanes desde septiembre de 2025. Israelíes lideran la cifra (17). Desde 2012, Conaf ha aplicado 52 expulsiones en parques de Magallanes (174 personas): israelíes (53) encabezan la lista, seguidos por chilenos (28) y franceses (17).

Moixa #9 Moixa
Para quien no lo sepa recordar que el gran incendio de torres del paine lo provocó un turista israelí
1 K 31
Noeschachi #5 Noeschachi
#2 La noticia dice israelíes, no argentinos (sean budistas, judios o su puta madre)
1 K 23
#3 MarlonBlando
Por supuesto: Cenicero está en la Rioja
1 K 18
pitercio #8 pitercio
Hay que estar ciego para no ver un hecho estadístico sospechoso.
0 K 15
HeilHynkel #7 HeilHynkel
#0

Por el enlace en inglés que se ve abajo yo cambiaría el titular por un "no es un cenicero"

Ahora sé que habla de Argentina, pero pensé que era La Rioja (por Cenicero)
0 K 13
wata #4 wata
Y no sabemos si esos chilenos y franceses son sionistas o no.
0 K 12
Javi_Pina #6 Javi_Pina
Antisemitas!!!!!
0 K 11
Noeschachi #1 Noeschachi
Torres del Paine, a menos de una hora en bus para los domingueros de Haifa :shit:
0 K 11
#2 arreglenenlacemagico
#1 no lo se amigo si tienen 250.000 judios viviendo en argentina :shit:
0 K 7
nanustarra #10 nanustarra
No creo que nadie se sorprenda
0 K 7

