Torra, sobre reactivar la DUI: "Estaba dispuesto y preparado"

Torra admite que hay gente "decepcionada" con la clase política porque no se ha podido culminar el proceso hacia la independencia: "Yo mismo [lo estoy]". Torra ha remachado que él se pensaba que se podría dar continuidad al proceso independentista, "y no que de repente cambiaran tanto las cosas". "Eso me ha chocado personalmente", ha reconocido. También pensaba que el debate constituyente serviría para terminar un proyecto de Constitución para ser refrendado, y avanzar así hacia la implementación de la república.