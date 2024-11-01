edición general
Un toro embolado mantiene en vilo a Jérica tras huir y refugiarse en el monte

Lo que comenzó como una celebración con un toro embolado como protagonista, derivó en una noche de tensión que se prolonga hasta hoy. El animal, con las tradicionales bolas de fuego en los cuernos, logró escapar del recinto taurino improvisado sobre las 23:00 horas, atravesó varias calles del municipio y encontró refugio en la espesura del monte, donde un operativo de búsqueda trata de localizarlo desde entonces. Hasta el momento, no se han registrado heridos (sin contar al toro) ni daños materiales de relevancia.

#2 rafacabrera
¿Cuando se va a prohibir esta puta mierda?. Sin medias tintas, si te diviertes con esto eres un tipejo despreciable y no te quiero cerca de mi.
maxxcan #3 maxxcan
#2 si prohibimos los toros se extinguen los del pueblo. Además la gente corneada no sufre, lo dijo Mariló Montero.
#8 Borgiano
#2 Espera sentando, ni Podemos lo lleva en su programa electoral.
Torrezzno #1 Torrezzno
Foto del toro  media
Tx4 #6 Tx4
#1 Bravo xD
#5 Leon_Bocanegra *
Así le pegara fuego a medio pueblo y se quedasen sin casa unos cuantos hijos de perra, a ver si espabilan ya de una vez.
sotillo #9 sotillo
#5 Al año que viene tienen el doble de visitas y el toro ya no se escapa, lo sueltan
Paltus #4 Paltus
La revolución ha comenzado.
Elanarkadeloshuevos #7 Elanarkadeloshuevos
Ese Toro es un héroe nacional :troll: :hug:
sotillo #10 sotillo
#7 Y el torero un verdugo y la plaza un campo de exterminio
