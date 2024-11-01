edición general
Las "tormentas" submarinas están acelerando el deshielo catastrófico de los glaciares de la Antártida

Bajo la superficie del glaciar Thwaites giran vórtices de agua que representan hasta el 20 por ciento de su hielo derretido, según los científicos.

