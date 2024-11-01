·
Las "tormentas" submarinas están acelerando el deshielo catastrófico de los glaciares de la Antártida
Bajo la superficie del glaciar Thwaites giran vórtices de agua que representan hasta el 20 por ciento de su hielo derretido, según los científicos.
cambio climatico
antartida
ciencia
