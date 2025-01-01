Una tormenta seca de calima deja muros, árboles y farolas caídas y turismos dañados

La localidad de Pozoblanco ha vivido en la tarde de este domingo un episodio meteorológico inusual y de gran intensidad. Una tormenta seca de calima, acompañada de fuertes rachas de viento, ha provocado daños materiales en distintos puntos del municipio, aunque sin que se registraran heridos. Según informó el servicio de emergencias 112 Andalucía, se registraron al menos dos avisos por incidencias asociadas a este episodio: a las 20:10 horas, un árbol partido en la avenida de El Guijo y, apenas cinco minutos después, la caída de la tapia de un