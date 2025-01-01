edición general
Una tormenta seca de calima deja muros, árboles y farolas caídas y turismos dañados

La localidad de Pozoblanco ha vivido en la tarde de este domingo un episodio meteorológico inusual y de gran intensidad. Una tormenta seca de calima, acompañada de fuertes rachas de viento, ha provocado daños materiales en distintos puntos del municipio, aunque sin que se registraran heridos. Según informó el servicio de emergencias 112 Andalucía, se registraron al menos dos avisos por incidencias asociadas a este episodio: a las 20:10 horas, un árbol partido en la avenida de El Guijo y, apenas cinco minutos después, la caída de la tapia de un

Verdaderofalso #5 Verdaderofalso *
Alguien más piensa que estamos viendo en directo como se aceleran los eventos climáticos extremos y que esto es un pequeño anuncio de lo que se nos viene encima??
Raziel_2 #7 Raziel_2
#5 Yo lo único que veo son las consecuencias previsibles de no hacer absolutamente nada para evitar el cambio climatico antropogenico.

Así que por lo menos, somos 2.
Cuñado #9 Cuñado
#5 El 100% de los climatólogos (y el 99% en que, además, ha sido provocado por la actividad humana).

Yo soy incapaz de ver estas noticias y no evocar ese cliché de películas de catástrofes en el que aparece un televisor mostrando noticias de desastres en diferentes lugares (habitualmente todos en EEUU, por supuesto).
Mark_ #3 Mark_
Y con los años vendrán más y más virulentas, y todavía habrá quien diga "en verano siempre hizo calor y tormentas secas de calima que dejan muros, árboles y farolas caídas..."
Raziel_2 #6 Raziel_2
#3 Soplará y soplará y el Perro Sanche tu casa derribará.

Es el paso que le falta dar a alguno para decir que esto es culpa de la agenda woke 2030.
Mark_ #8 Mark_
#6 si no lo han hecho ya, porque últimamente absolutamente todo es culpa de la "agenda 2030".

Que qué ganitas tengo de que llegue el puto 2030 a ver si se callan esos retromonguers. O seguirán con la cantinela inventándose una agenda 2040, a saber.
#4 The_real_deal
Lo que se llama tormenta de arena. En el sahara pueden durar dias. Asi que igual nos comemos una de esas en unos años
Destrozo #10 Destrozo
No mires arriba
borteixo #1 borteixo
El puto desierto, vamos.
#2 AlexGuevara
Esto sí que es turismo-fobia
