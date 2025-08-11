edición general
El torero Manuel Escribano responde a su polémica por portar una bandera con el lema "Sánchez a prisión"Desconocía por completo que llevaba ese mensaje"

"Quiero manifestar mi rotunda y absoluta negación de que existiese ninguna intención política por mi parte y que desconocía por completo que la bandera llevaba ese mensaje escrito", ha señalado en un comunicado publicado en su perfil de X.

reivaj01 #1 reivaj01
La derechita cobarde
elGude #31 elGude
#1 Estás suponiendo que sabe leer.
HeilHynkel #37 HeilHynkel
#1

Y analfabeta.
Antipalancas21 #6 Antipalancas21
Lo mismo ni sabe leer, cosa frecuente en los que practican ese "arte".
alcama #10 alcama
#6 Garcia Lorca era un gran taurino. A ver si el ignorante eres tu
Antipalancas21 #17 Antipalancas21
#10 Toreaba, ignorante tu que te la quieres dar de sabio, ya sabemos como pisas por aquí, no te cansas por lo que se ve
Abcdefghijklm #23 Abcdefghijklm *
#10 Eran otros tiempos,... en aquella época no existía un debate ético sobre los toros, ni sobre el maltrato animal en general
#24 tragicomedia
#10 De poco le valio para con los amantes de las tradiciones
vicus. #20 vicus.
#12 Meme sois todos los que votáis a la matabiejos de Madrid.
alcama #21 alcama
#20 Los fontaneros estais deseperados.
Toda España sabe ya que Sanchez es un mentiroso, un corrupto y un hijo de puta.
vicus. #26 vicus.
#21 Y todos sabemos que la joyita que tenéis en la Comunidad de Madrid, es un títere gerontocida activada por un pinganillo con la voz de un borracho.
reithor #36 reithor
#26 geriatricida, gerontocida es otra cosa.
Abcdefghijklm #27 Abcdefghijklm
#21 Lo sabe toda la España de derechas, que como siempre cree que lo que piensa es la verdad absoluta
alcama #33 alcama
#27 Los que sean, pero no hay fiesta en España, de norte a sur, que no cante PEDRO SANCHEZ HIJO DE PUTA
Abcdefghijklm #35 Abcdefghijklm
#33 Eso es falso y lo sabes
alcama #40 alcama
#35 Sal un poco más, anda , jajajaja
Alegremensajero #29 Alegremensajero
#21 Y que tú no eres el lápiz más afilado del estuche también lo sabe toda España. Bueno a ti se te escapa eso, claro.
dunachio #41 dunachio
#21 ¿Toda España? Sera la Egapaña de los de tu calaña, que por cierto sois minoría, si no mira quien está gobernando xD xD xD xD
Seguid rabiando, que lo estamos disfrutando tela xD xD xD xD xD :-*
#11 mercure
el asesino subNNormal no sabe leer
#25 mcfgdbbn3 *
"Desconocía por completo que llevaba ese mensaje"

O sea, que no sabes leer. xD O sea, si no está mintiendo está admitiendo que es #analfabeto_funcional.
Si es que el mensaje ocupa casi toda la bandera, si a mi me dan algo con letras, lo leo antes de lucirlo. :palm:

#11: #suNNormal. :-D
ubiquae #22 ubiquae
#14 :-D retírate del sol, muchacho, que te está dando fuerte.
#18 laruladelnorte
Asimismo, Escribano ha insistido en que, a lo largo de su carrera profesional, así como en su vida privada, nunca ha hecho uso de su profesión para realizar "proselitismo político ni para faltar el respeto a nadie". Desde su perspectiva, ha insistido en el mensaje, el toreo "es un arte y una tradición que debe estar por encima de cualquier división ideológica".

Torturar a un ser vivo hasta la muerte solo un psicópata lo puede considerar arte.
Libelulo #15 Libelulo *
Yo veo por internet el programa Gente Maravillosa. Me gusta el formato. Pero he de decir que desde que el gobierno de Andalucía está bajo el PP, la mayoría de los invitados dan asco. Toreros, "grandes de España", mucha asquerosidad rancia. De hecho apenas veo más programas, por lo vomitivo de los invitados. Este asesino de animales fue el invitado de la semana pasada. Ni loco lo vería, veo al invitado que traen y decido verlo o no verlo. Pero os juro que esto es desde que gobierna el PP. Fachas por doquier.
victorjba #7 victorjba
Ay pobrico, que no sabe leer.
vicus. #5 vicus.
Parece que por apedillase Escribano solo sabe firmar donde pone cobrar la pasta, el resto ni leer sabe, o eso parece..
Battlestar #28 Battlestar
Hombre, es que esperar que el torero sepa leer es mucho esperar
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
jiñao, asi te caigan por todos lados, y como se dice "si no sabes torear para que te metes", ahora a comer karma
reithor #38 reithor
Todos especulais con que no sepa leer la criatura, otra posibilidad es que tenga un ojo apadillado y no vea la bandera por el lado que la agitaba. O pensaba que era una banderilla.
#30 omega7767
Mazón "aguanta Escribano aguanta, haz como yo"
#39 Toponotomalasuerte
#14 yo tb le llamo hijo de puta por lo de palestina pero me gusta más llamar hijos de puta a los traidores gusanos que sostienen y mantienen a los chorizos en el poder. Ya sabes. La regresía patria.
#34 sliana
vaya con el fachita, le aprietan un poco y se convierte en un follaperros
#3 manolo_tenaza
Es una frase en la que estamos de acuerdo todos, excepto subvencionados y retrasados extremadamente profundos.
alcama #4 alcama *
#3 En Meneame todos los dias llamando asesina a Ayuso.
Sale uno con una bandera que pone "Sanchez a prision" y ya se escandalizan.

No hay que ceder, no hay que darles ni medio metro porque son la hipocresia pura.
Que les follen.
ubiquae #8 ubiquae
#4 la ayuso que llama hijo de puta al presidente del gobierno día sí y día también, o es otra?
alcama #14 alcama
#8 Hijo de puta se lo llama Ayuso y toda España. No hay fiesta popular en España que no canten "Pedro Sanchez HIJO DE PUTA"
6 K -45
#4 Por que la que tiene que ir a prisión es Ayuso, no Sánchez.
9 K 114
alcama #12 alcama
#9 Ah, vale, que ya lo teneis decidido ... jajajajaja. Sois un meme
#13 manolo_tenaza *
#4 Efectivamente, hay que normalizar el insulto. El sucio azotador de mujeres lo ha dicho alguna vez:

www.europapress.es/nacional/noticia-iglesias-defiende-naturalizar-crit
millanin #16 millanin
#4 es que es una asesina
alcama #19 alcama *
#16 Y Sanchez es un hijo de puta mentiroso y va a ir a prision, por chorizo
Alegremensajero #32 Alegremensajero
#3 Pues tú no estás de acuerdo y representas claramente al gremio del final de tu comentario.
