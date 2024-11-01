edición general
4 meneos
25 clics
Con Tony Blair al frente y una misión internacional de soldados: qué se sabe del nuevo plan de Trump para Palestina

Con Tony Blair al frente y una misión internacional de soldados: qué se sabe del nuevo plan de Trump para Palestina

Sorprendentemente, la hoja de ruta de Washington tiene puntos en común con el plan respaldado por la ONU, pero las diferencias podrían hacerlos inviables.

| etiquetas: palestina , israel , genocidio , gaza , plan , trump , onu
4 0 0 K 49 actualidad
3 comentarios
4 0 0 K 49 actualidad
#1 Albarkas
Con un inglés al frente ( y más si es Tony Blair), ya se pueden dar por jodidos los palestinos
0 K 12
#3 perica_we
vamos que trump va a desplegar miliitares de USA dentro de gaza, y lo van a pagar países árabes xD
0 K 7
#2 Bravok1
Hombre, como no, el hombre que realizó el genocidio gratuito en IRAK, asesinando a cientos de miles de niños para lamerle el culo a EEUU ahora va a dirigir la misión internacional. Pues ya os podéis hacer una idea del superplan....
0 K 6

menéame