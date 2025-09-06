Toni Bou, 38 años y 38 mundiales de trial: “Dudo que me vaya a retirar como campeón del mundo”

Toni Bou Mena (38 años, Piera) es muy consciente de que es complejo explicar, y todavía más entender, cómo de difícil ha sido su trayectoria profesional. Pero él defiende que lo ha sido. A pesar de que acumula tantos títulos como años -19 al aire libre y otros 19 en interior-, el último recién levantado este sábado en la última cita del Mundial de TrialGP que se está disputando en el Reino Unido, el piloto de motociclismo más laureado de la historia asegura en conversación con EL PAÍS que tiene cuerda para rato: