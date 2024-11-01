edición general
Todos los secretos de DINAMIC Multimedia al descubierto  

Hoy tenemos el enorme privilegio de contar con Alberto Nadal en El Mundo del Spectrum TV. Jesús entrevista a una de las figuras más importantes de DINAMIC Multimedia. Nos contará todo el apartado empresarial y comercial de esta empresa y nos mostrará los secretos mejor guardados de la empresa responsable de PC Fútbol.

Veremos cifras detallas de ventas, royalties, contratos, etc. Por ejemplo sabremos cuánto cobraba Michael Robinson o cuántos ejemplares vendió PC Fútbol 5 en Pryca (por poner unos pocos ejemplos).

