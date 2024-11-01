edición general
16 meneos
69 clics
A todos nos conviene que la burbuja de la IA estalle de una vez

A todos nos conviene que la burbuja de la IA estalle de una vez

(...)Se habrá acabado el espectáculo mágico. Ya no tendrás esos momentos de asombro y maravilla, como cuando ChatGPT te dijo que los perros de Eslovenia pueden hablar, o DALL·E te enseñó tu primer Pikachu. Sí, las grandes empresas seguirán teniendo la mayor y mejor IA, y seguirán utilizándola principalmente para mejorar la experiencia de compra y vender espacios publicitarios sin fricción.(...)

| etiquetas: ia , burbuja , nerds
15 1 0 K 380 actualidad
21 comentarios
15 1 0 K 380 actualidad
Comentarios destacados:    
#1 Suleiman
Es más un deseo que una realidad.
4 K 67
Tx4 #2 Tx4
#1 al tiempo...
0 K 10
tul #3 tul
#1 no por suerte, es imposible que la ia genere todo lo que estan invirtiendo, algunos ya se han dado cuenta y estan levantado el pie del acelerador para contener los daños
0 K 15
Orange_Noticias #5 Orange_Noticias
#3 Es una burbuja que va a explotar.
Quizás recordéis la burbuja de las punto com en el 2000.
El juego del dinero "circular "entre las grandes tech para inflar beneficios está asustando a mucha gente.
1 K 33
p3riko #9 p3riko
#5 no es igual esta burbuja que la anterior. si me dices que con el blockchain hubiera habido (si es que no la hubo) una burbuja, te compro la comparativa. pero en este caso la burbuja no es la misma. las capacidades que se ven que adquiere la IA cada vez que avanza en su desarrollo (que si, que hay humo en las metas de desarrollo) pero lo que hace 4 años parecia impensable, hoy es posible. cosas que ahora mismo te parecen tonterias (hacer videos de pikachu), pero lo que haora vemos es lo que es vapaz de hacer, no que hacer con ello. eso lo descubriremos en no poco tiempo.
1 K 27
tul #11 tul
#9 sabes que no es capaz de hacer? Recuperar el dinero invertido en un plazo de tiempo razonable y eso no va a cambiar por mucho que vendan
1 K 33
p3riko #13 p3riko
#11 Comparar la situación actual de la IA con la burbuja de las punto com es una simplificación excesiva. No estamos hablando de una inversión orientada a recuperar capital o generar beneficios a corto plazo, sino de una inversión estratégica para no quedarse fuera de una tecnología que podría acabar siendo fundacional. En términos históricos, el impacto potencial es más comparable al de la industrialización o la fisión del átomo que al auge de las webs de finales de los 90.
El objetivo de…   » ver todo el comentario
1 K 27
rojo_separatista #16 rojo_separatista
#11, has hecho los cálculos para hablar con tanta seguridad o hablas a ojo de buen cubero?
0 K 18
rojo_separatista #19 rojo_separatista
#15, has dado en el clavo, la comparación correcta sería con la implantación de la red de ferrocarril, la red eléctrica o la construcción de puentes, carreteras y demás infraestructuras. Si miras la inversión a un año vista, parece imposible recuperarla. Si lo ves como algo estratégico ya me dirás tú si no les rentó a los países que lo hicieron implantarlo o no.

No se trata del dinero que generen las empresas de IA en sí, es toda el impulso que puede dar a todos los sectores de la economía de…   » ver todo el comentario
0 K 18
p3riko #20 p3riko
#19 no se si tu comentario iba mas para mi en 13 o realmente contestabas a 15.
0 K 9
rojo_separatista #21 rojo_separatista *
#20, tu comentario iba para decirte que tienes razón intentando ejemplificar el tu comentario con algo concreto, pero he añadido a 15 porque creo que solo está pensando en el retorno económico inmediato para las empresas que desarrollan IA.

Edit: Sí, me he dado cuenta que he puesto mal la referncia.
0 K 18
ContinuumST #15 ContinuumST
#9 Pero es que además, seré yo, que soy medio lelo, pero ¿para qué demonios sirve una I.A.? ¿Para hacer dibujitos de gatitos? Para resumirte en texto un vídeo de youtube? Puf... Y luego esa "magia del futuro"... lo que será capaz de hacer en el futuro, ¿dibujar gatos más gordos o más detallados? Y luego está el runrún de los informáticos... nos ayuda a programar. Jod, tal parece que hacen falta millones de programas cada día.
0 K 12
p3riko #18 p3riko *
#15 una IA es una simulacion de una inteligencia igual o superior a la humana (la teoria). lo que ahora mismo se pretende conseguir es eso. imagina tener en el movil o en donde sea una persona que puede hacer mil tareas simultaneas con todo el conocimiento integrado y sin descansar. ahora mismo lo que vemos es eso solo, las imagenes de gatitos etc.. pero es el desarrollo actual. ahora llegaran las integraciones de estas capacidades. en medicina la IA está ayudando al diagnostico por imagen, con…   » ver todo el comentario
0 K 9
#12 Mosquitón *
#1 A los niveles que algunos quieren llegar o hacernos creer que puede llegar, faltan décadas. Explotará. Yo creo que es una realidad probable, no solo un deseo.
1 K 24
#17 perej
#1 no sé si es un deseo, pero es un futuro muy probable.
Las matemáticas se imponen, si no empieza a verse un retorno, se acabarán las inversiones.
0 K 10
Gry #6 Gry
La cantidad de pasta que han invertido es irrecuperable con solo los ingresos que obtienen vendiendo los servicios de IA.

OpenAI ha dicho que pierden dinero hasta con las cuentas de $200/mes.

En algún momento tiene que petar todo para poder reorganizar el negocio de forma que sea rentable.


Por supuesto existe la posibilidad de que cumplan sus promesas y empiecen a reemplazar por IA a trabajadores a escala industrial y dejen a medio planeta en paro.
1 K 33
Orange_Noticias #14 Orange_Noticias
#6 correcto, y luego nadie va a tener dinero ni para comprar un triste movil/pc
1 K 33
p3riko #7 p3riko
me parece contraproducente equiparar la IA con las puntocom. en el momento de las puntocom no había un interés de soberanía por parte de las potencias militares de tener la mejor IA. la IA puede ser un arma, las puntocom no. por lo que la burbuja de la IA está pero es distinta. la irrupción de la IA se podría "equiparar" mas al descubrimiento de la fisión del átomo. ya estamos con un proyecto "manhattan" de la IA.
1 K 20
Kasterot #8 Kasterot
No hago ascos a usar la IA, pero yo acudo a ella a preguntar, no quiero este presente, ni tutele, ni guíe. Ni mis aciertos, ni mis cagadas.
0 K 16
ur_quan_master #10 ur_quan_master
Una cosa que se puede reproducir infinitamente e instalar localmente difícilmente puede dar los rendimientos que desean
0 K 11
#4 sliana
La de prompt engineer que tendrían que empezar a trabajar... Una debacle
0 K 7

menéame