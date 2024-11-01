A todos nos conviene que la burbuja de la IA estalle de una vez

(...)Se habrá acabado el espectáculo mágico. Ya no tendrás esos momentos de asombro y maravilla, como cuando ChatGPT te dijo que los perros de Eslovenia pueden hablar, o DALL·E te enseñó tu primer Pikachu. Sí, las grandes empresas seguirán teniendo la mayor y mejor IA, y seguirán utilizándola principalmente para mejorar la experiencia de compra y vender espacios publicitarios sin fricción.(...)