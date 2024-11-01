A todos nos conviene que la burbuja de la IA estalle de una vez

(...)Se habrá acabado el espectáculo mágico. Ya no tendrás esos momentos de asombro y maravilla, como cuando ChatGPT te dijo que los perros de Eslovenia pueden hablar, o DALL·E te enseñó tu primer Pikachu. Sí, las grandes empresas seguirán teniendo la mayor y mejor IA, y seguirán utilizándola principalmente para mejorar la experiencia de compra y vender espacios publicitarios sin fricción.(...)
| etiquetas: ia , burbuja , nerds
Quizás recordéis la burbuja de las punto com en el 2000.
El juego del dinero "circular "entre las grandes tech para inflar beneficios está asustando a mucha gente.
El objetivo de… » ver todo el comentario
No se trata del dinero que generen las empresas de IA en sí, es toda el impulso que puede dar a todos los sectores de la economía de… » ver todo el comentario
Edit: Sí, me he dado cuenta que he puesto mal la referncia.
Las matemáticas se imponen, si no empieza a verse un retorno, se acabarán las inversiones.
OpenAI ha dicho que pierden dinero hasta con las cuentas de $200/mes.
En algún momento tiene que petar todo para poder reorganizar el negocio de forma que sea rentable.
Por supuesto existe la posibilidad de que cumplan sus promesas y empiecen a reemplazar por IA a trabajadores a escala industrial y dejen a medio planeta en paro.