Todos los detalles de la cena con la madre de Lamine Yamal: paquetes VIP de más de 300 euros, vestir de etiqueta...

Cenar con la madre de Lamine Yamal por Navidad puede convertirse en una realidad para muchos aficionados: la agencia JEN C ha organizado un evento junto a Sheila Ebana en Londres, con entradas que van desde los 150 hasta los más de 300 euros.

mente_en_desarrollo #5 mente_en_desarrollo
Para poder asistir, precisan en la página web, es imprescindible vestir de etiqueta.

No entiendo yo este tipo de cosas, pero bueno, si es lo que hay que hacer...  media
3 K 45
skaworld #13 skaworld
#10 Home... no seas soez... eso se sobreentiende que va incluido en el precio. Un poco de elegancia por Dios
3 K 45
mente_en_desarrollo #14 mente_en_desarrollo
#13 ¿Soez por hablar de un final feliz después de cenar?
Joder, pues ya si entramos en detalles, nos denuncia manos limpias...

Pero esas cosas tienen que quedar claras, si el juego después de cenar es D&D, Cthulhu, Aquelarre...
1 K 27
skaworld #15 skaworld
#14 Mira sinceramente me ofendes, soy un master muy competente y si crees que no puedo dirigir con solvencia una partida mientras voy haciendo manolas a buen ritmo a los comensales....
1 K 27
mente_en_desarrollo #23 mente_en_desarrollo
#15 Yo suelo usar lo de poner vocecitas y acentos para PNJs.

Pero supongo que así, también dejas a los jugadores con ganas de repetir.
1 K 27
skaworld #25 skaworld
#23 Algun dia todos esos meneantes q vais fardando de nivel, deberiais pasar por el discord q tenemos pa partidas y demostrar eso que chuleais de boquilla

que no se que me da que...
www.youtube.com/watch?v=mID6eLnTyAA
1 K 27
mente_en_desarrollo #27 mente_en_desarrollo *
#25 Sé que te va a sonar a algo marciano, dado que tenemos una edad y lo normal es lo contrario.

Pero ya juego demasiado a rol.
Y cuando digo demasiado, es que hay findes que no puedo asistir a una partida porque tengo otra. Y salvo circunstancias como "es agosto", es raro el que no tengo una partida.
Y cuando no es rol, son minis o juegos de mesa frikis.

Pero gracias por el ofrecimiento, y es posible que en el futuro, si tengo menos partidas, lo acepte.
1 K 27
reivaj01 #21 reivaj01
#17 ¿Con pajita?
2 K 41
skaworld #24 skaworld
#21 Es una postura incomoda pero q cojones sacatela
1 K 27
reivaj01 #26 reivaj01
#24 Hombre, un poco de contención, yo se que estoy to buenorro, pero espérate a que terminemos de cenar.
1 K 26
#2 Suleiman
Que interes puede tener comer con la madre de Yamal? No entiendo nada.
3 K 37
#6 mam23
#2 si va a asistir el jugador puede tener cierto interes para alguien, si sólo es por ser la madre de alguien famoso, no se si roza la estafa.
1 K 17
reivaj01 #19 reivaj01
#6 La madre de Lamine Yamal es puta, o al menos es lo que dicen en las gradas de los estadios.
0 K 14
txillo #4 txillo
Pobre chaval.
1 K 23
manuelpepito #3 manuelpepito
Por último, la entrada más cara está disponible por 289 libras (331 euros) más gastos de gestión, y, además de incluir todo lo anterior, asegura una fotografía con Ebana y asiento en una mesa VIP cerca de ella.

La madre de un tío que se dedica a jugar al fútbol
1 K 23
DayOfTheTentacle #8 DayOfTheTentacle
#3 la madre que lo parió!
0 K 8
skaworld #9 skaworld
#3 "El primero, que incluye una copa de vino espumoso a la llegada, un menú de tres platos, una copa de vino, café, té y pastelitos y agua con gas o sin gas, tiene un precio de 130 libras (150 euros) más gastos de gestión.
El segundo, por un coste de 150 libras (172 euros) más gastos de gestión, da acceso a todo lo anterior, añade media botella de vino a la ecuación y una foto grupal con la madre del delantero, detalla en su página web la empresa, especializada en bodas y

…   » ver todo el comentario
3 K 41
mente_en_desarrollo #10 mente_en_desarrollo
#9 ¿Cuanto por añadir un "final feliz"?
2 K 35
reivaj01 #16 reivaj01
#9 Te acabo de hacer un Bizum, mira a ver si te ha llegado.
Como me he apuntado de los primeros, espero un detalle tipo "chupito de la casa".
2 K 41
skaworld #17 skaworld
#16 por apenas 10 euros te dejo beberlo directamente de mis gluteos
1 K 27
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
que me reserven una mesa de 10 para mi solo
1 K 20
Macadam #20 Macadam
#1 A mí 10 mesas de 1 para mí solo
0 K 13
#12 exeware
La peña es muy tonta pero mucho
0 K 10
#22 power414
Bendito coño
0 K 9
Rogue #7 Rogue
Estamos avocados a desaparecer
0 K 7
menjaprunes #11 menjaprunes
#7 se dice aguacates
2 K 23
reivaj01 #18 reivaj01
#11 aguacates avocados a desaparecer

No lo veo, no sé.
0 K 14

