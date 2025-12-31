edición general
3 meneos
42 clics
Todo lo que sube y lo poco que baja en la cuesta de enero de 2026

Todo lo que sube y lo poco que baja en la cuesta de enero de 2026

El arranque de 2026 estará marcado por un encarecimiento generalizado del coste de vida: la vivienda y el alquiler continúan su escalada con subidas de hasta el 10%, las hipotecas fijas superan ya el 2,5%, los alimentos y suministros básicos aumentan por encima de la inflación prevista, las grandes telecos aplican incrementos cercanos al 4%, la energía apenas ofrece alivio salvo en el gas, y el transporte —desde peajes hasta billetes de avión— también se encarece, mientras funcionarios y pensionistas afrontan el año con subidas salariales

| etiquetas: subidas , 2026 , precios
2 1 0 K 24 actualidad
7 comentarios
2 1 0 K 24 actualidad
Supercinexin #4 Supercinexin
No es magia: es Lo Privado.
2 K 40
#2 AlexGuevara
Feliz Año 2026 !!
2 K 30
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Baja tu salario. Punto.
1 K 23
#3 petal
#1 subir los precios de servicios básicos es una forma de empobrecer mas a los pobres...
0 K 10
BlackDog #6 BlackDog
mientras funcionarios y pensionistas afrontan el año con subidas salariales

Esto seguro que no influye en la subida de todo lo demás?
1 K 16
#7 petal
#6 por lo visto el "suma cero zurdo", en esto no vale
0 K 10
#5 petal *
#_4 es una pena que teléfonica la hayan privatizado
0 K 10

menéame