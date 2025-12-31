Todo lo que sube y lo poco que baja en la cuesta de enero de 2026

El arranque de 2026 estará marcado por un encarecimiento generalizado del coste de vida: la vivienda y el alquiler continúan su escalada con subidas de hasta el 10%, las hipotecas fijas superan ya el 2,5%, los alimentos y suministros básicos aumentan por encima de la inflación prevista, las grandes telecos aplican incrementos cercanos al 4%, la energía apenas ofrece alivio salvo en el gas, y el transporte —desde peajes hasta billetes de avión— también se encarece, mientras funcionarios y pensionistas afrontan el año con subidas salariales