Todo sobre el nuevo Virtual Boy de Nintendo Switch: disponibilidad, precio, juegos y más

A partir de 2026 Nintendo lanzará un dispositivo exactamente igual al Virtual Boy original, con su soporte y su cubierta de las lentes. Este accesorio está pensado para introducir en él tanto la Switch original como la nueva Switch 2 y, desde ellas, a través de la app con los Clásicos de Nintendo Switch Online, se accede a la mayoría del catálogo.

Ovlak #1 Ovlak
Va a ser curiosa la recepción que tendrá un cacharro que fue un rotundo fracaso comercial en su momento. Nos dará una medida de lo que el consumidor es capaz de dejarse llevar por la nostalgia.
#2 Abril_2025
#1 Quizás no tanto comercial como de desarrollo.

El producto mareaba, no daba lo que prometía y además estuvieron invirtiendo 4 años en hacerlo. Lo sacaron por tirar hacia delante, porque estuvieron a punto de cancelarlo.

Si hubieran tenido orgullo habrían regalado una N64 a cada comprador de una Virtual Boy.
