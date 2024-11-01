Todo sobre el nuevo Virtual Boy de Nintendo Switch: disponibilidad, precio, juegos y más

A partir de 2026 Nintendo lanzará un dispositivo exactamente igual al Virtual Boy original, con su soporte y su cubierta de las lentes. Este accesorio está pensado para introducir en él tanto la Switch original como la nueva Switch 2 y, desde ellas, a través de la app con los Clásicos de Nintendo Switch Online, se accede a la mayoría del catálogo.
| etiquetas: virtual boy , nintendo , retro , 3d , suscripción
El producto mareaba, no daba lo que prometía y además estuvieron invirtiendo 4 años en hacerlo. Lo sacaron por tirar hacia delante, porque estuvieron a punto de cancelarlo.
Si hubieran tenido orgullo habrían regalado una N64 a cada comprador de una Virtual Boy.