Todo irá a peor  

En este vídeo, el coach financiero Dimitri Uralov te explica porque las dificultades económicas que experimentas han venido para quedarse. Por qué tu generación no vivirá mejor que la anterior ✓ Qué está pasando realmente con la economía ✓ Cómo puedes prepararte mejor para los años que vienen ✓ 3 factores objetivos por los que todo seguirá empeorando ✓ Por qué tu Gobierno necesita que los precios sigan subiendo ✓ Que consecuencias tendrá esto para tu vida financiera

reflexion, economia, historia, preguntaselo a dimitri
powernergia #6 powernergia
Lo que no te va a decir este señor, es lo que hay detrás de que todo lo que está ocurriendo y lo que queda por venir tiene un origen explicado hace 50 años:

es.m.wikipedia.org/wiki/Los_límites_del_crecimiento

Y por supuesto en nuestro sistema capitalista la escasez va de abajo hacia arriba, nunca al revés
Torrezzno #1 Torrezzno
Lo de coach financiero me escama. Suena a que quiere vender algo
Khadgar #2 Khadgar
#1 Pues este te quiere vender un instituto de finanzas o algo así. :-P
comadrejo #8 comadrejo
#2 Venta de humo líquido premium. :troll:
sotillo #4 sotillo
#1 Yo conozco un cosa que no es gratis pero que funciona, revolución
#3 uruK
Si lo dice Dimitri, coach financiero, tendré que creermelo.
#7 Pedro_Chosco
#3 Yo solo me fío de Pepe el Finanzas.
bronco1890 #5 bronco1890
Lleva porrón de años en Youtube dando consejos financieros, también hace mentorías, coaching y todas esas cosas. www.youtube.com/@DimitriUralov
A mi todo lo que sea potenciar la educación financiera en este país no me parece mal, falta nos hace...
