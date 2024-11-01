Todo irá a peor  

En este vídeo, el coach financiero Dimitri Uralov te explica porque las dificultades económicas que experimentas han venido para quedarse. Por qué tu generación no vivirá mejor que la anterior ✓ Qué está pasando realmente con la economía ✓ Cómo puedes prepararte mejor para los años que vienen ✓ 3 factores objetivos por los que todo seguirá empeorando ✓ Por qué tu Gobierno necesita que los precios sigan subiendo ✓ Que consecuencias tendrá esto para tu vida financiera