"Todo lo que escuchamos es una opinión": el problema de la frase más famosa de Marco Aurelio es que seguramente no es suya (articulo)

"Todo lo que escuchamos es una opinión, no un hecho. Todo lo que vemos es una perspectiva, no la verdad"

- Marco Aurelio



En principio este artículo iba a ir sobre lo que el emperador Marco Aurelio dijo, no sobre lo que Marco Aurelio nunca dijo y le hemos hecho decir. Me explico. Con medio país polarizado y miles de familias reponiéndose aún de las broncas político-ideológico-religiosas que acompañan a las sobremesas de Nochebuena y Nochevieja, hace unos días decidí consultar al bueno de Marco Aurelio Antonio.