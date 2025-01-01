edición general
13 meneos
43 clics

Todas las excusas del presidente de TRAGSA para no mejorar las condiciones laborales de los bomberos forestales

Jesús Casas concedió una entrevista a infoLibre este martes básicamente para decir de distintas maneras que no tiene capacidad de hacer nada por ellos. “Nosotros pagamos lo que viene en el convenio colectivo, no pagamos ni más ni menos”, declaró, remitiendo la competencia a las entidades territoriales o al marco legal vigente.

| etiquetas: tragsa , bomberos , excusas , condiciones laborales
10 3 1 K 141 actualidad
9 comentarios
10 3 1 K 141 actualidad
PaulDurden #1 PaulDurden
“Nosotros pagamos lo que viene en el convenio colectivo, no pagamos ni más ni menos”
Menos no puedes, GILIPOLLAS.
4 K 65
Drebian #3 Drebian
#1 Gilipollas se le queda corto, gilipollas no implica ser mala persona.
0 K 10
makinavaja #9 makinavaja
#1 Los convenios colectivos fijan los MÍNIMOS.... pueden subir lo que quieran por encima de ellos... :-D :-D
0 K 13
Apotropeo #2 Apotropeo
Lo que viene en los convenios es el salario mínimo.
Cuando te paguen el salario mínimo debes de realizar el trabajo mínimo, y busca otro empleo desde el primer día.
2 K 27
Antipalancas21 #4 Antipalancas21
#2 Hay millones de españoles trabajando con el sueldo del convenio, nada mas.
1 K 33
#5 chavi
#4 Yo diria incluso que es de lejos lo más habitual...
0 K 13
Antipalancas21 #6 Antipalancas21
#5 Yo conozco mucha gente cobrando el sueldo convenio, ni un euro mas si no hacen alguna hora extra aparte y que figure en nomina
0 K 20
#8 chavi
#2 Lo que viene en el convenio es el salario que pactaron los representantes de los trabajadores y el sector
0 K 13
#7 Borgiano
Este es el colocaba a las putas de Ábalos o ya le han cambiado +
1 K -4

menéame