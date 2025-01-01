Todas las excusas del presidente de TRAGSA para no mejorar las condiciones laborales de los bomberos forestales

Jesús Casas concedió una entrevista a infoLibre este martes básicamente para decir de distintas maneras que no tiene capacidad de hacer nada por ellos. “Nosotros pagamos lo que viene en el convenio colectivo, no pagamos ni más ni menos”, declaró, remitiendo la competencia a las entidades territoriales o al marco legal vigente.
| etiquetas: tragsa , bomberos , excusas , condiciones laborales
Menos no puedes, GILIPOLLAS.
Cuando te paguen el salario mínimo debes de realizar el trabajo mínimo, y busca otro empleo desde el primer día.